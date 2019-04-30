Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года составила 226,6 млрд руб., что на 6,8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года (212,1 млрд руб.), следует из финансовой отчетности банка. Прибыль на обыкновенную акцию составила 10,55 руб., увеличившись на 7,2%.

Чистый процентный доход за квартал вырос всего на 1,2%, до 337,5 млрд руб., тогда как чистые комиссионные доходы — на 10,7%, до 104,5 млрд руб. Эквайринг принес Сбербанку 62,4 млрд руб. доходов за квартал (+30,5%), расчетно-кассовое обслуживание — 44 млрд руб. (+0,7%), а комиссии за обслуживание банковских карт — 14 млрд руб. (+9,3%).

За прошедший год Сбербанк столкнулся с резким ростом процентных расходов — за три месяца 2019 года они поднялись на 30,7% относительно аналогичного периода прошлого года (до 221,7 млрд руб.) за счет роста объема привлеченных средств на 16,3% год к году и роста стоимости фондирования на 40 базисных пунктов год к году, отмечается в отчетности банка.

На фоне роста ставок и объемов привлекаемых ресурсов расходы за привлечение депозитов от физлиц Сбербанк увеличил на 13,7% (с 98 до 111,4 млрд руб.), а за депозиты корпоративных клиентов заплатил в 2,3 раза больше — 58,5 млрд руб. против 25,6 млрд руб. Портфель привлеченных средств физлиц на 31 марта 2019 года составил 13,3 трлн руб., портфель средств корпоративных клиентов — 8 трлн руб., портфель ценных бумаг — 4 трлн руб.

Сбербанк начал увеличивать ставки с осени 2018 года на фоне оттока средств физических лиц из-за угрозы санкций, отмечает руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин. Если же сравнить структуру фондирования по итогам первого квартала 2019 года с данными на конец 2018 года, то объем привлеченных средств физлиц даже снизился на 1,1%, зато средства корпоративных клиентов выросли на 8,6%. Но данный рост был полностью обеспечен средствами госкомпаний, которые почти вдвое увеличили размер вложенных средств (с 712 млрд руб. до 1,4 трлн руб.), заключил эксперт.