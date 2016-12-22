Компании группы «Открытия» потребовали от O1 Group Минца 4,7 млрд руб.

Компании «Навигатор» и «Менеджмент консалтинг», управляющие деньгами пенсионных фондов, принадлежащих «ФК Открытие», подали в суд на O1 Group Бориса Минца. Сумма иска — 4,7 млрд руб.

Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Иски управляющих компаний «Навигатор» и «Менеджмент консалтинг» в Арбитражный суд Москвы к O1 Group поданы 29 марта, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел. В качестве третьих лиц по искам привлечены Центробанк (санирует банк «ФК Открытие») и ООО «Прайм Финанс» (финансирует активы Бориса Минца).

Сумма претензий «Навигатора» к O1 Group — 4,5 млрд руб., «Менеджмент-Консалтинг» — 167 млн руб. Суть иска в карточках дел не раскрывается. РБК направил запрос в «ФК Открытие». В О1 Group РБК заявили, что на данный момент «предмет исков не ясен, копии исковых заявлений мы еще не получали». «Мы сможем прокомментировать детали, когда будем владеть информацией», — добавили в компании.

УК «Навигатор» и «Менеджмент-Консалтинг» управляют средствами трех негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих «ФК Открытие» — «ЛУКОЙЛ-гарант», НПФ электроэнергетики и НПФ РГС. Все эти фонды попали в периметр санации «ФК Открытие», о котором ЦБ объявил в конце августа 2017 года.

«ФК Открытие» после санации пытается оспорить несколько сделок со структурами Минца, проведенных незадолго до введения в банк временной администрации. Банк оспаривает приобретение облигаций «О1 груп финанс», после которого структуры O1 досрочно погасили кредитные обязательства перед «ФК Открытие». Из материалов дела следует, что из-за досрочного исполнения кредитных обязательств структурами Минца «ФК Открытие» утратил обеспечение на сумму более 30 млрд руб. В ноябре в качестве обеспечения по иску суд наложил арест на акции кипрской О1 Properties Limited (головная компания O1 Properties, объединяющая активы Минца в бизнес-недвижимости) и здание бизнес-центра Nevis на ул. Щепкина, д. 61/2, стр. 12 в центре Москвы.

Еще одна финансовая организация, попавшая в периметр санации «ФК Открытие» — банк «Траст» — также ведет тяжбу с подконтрольной Минцу компанией — НПФ «Будущее». Перед санацией «ФК Открытие» «Траст» довел свою долю в банке до 75%, и, как считают в НПФ, должен был сделать обязательную оферту всем остальным акционерам (НПФ «Будущее» принадлежало 4,1% в «ФК Открытие»). Однако оферта сделана не была. В результате потери НПФ «Будущее» от вложения в «ФК Открытие» составили 12,55 млрд руб., которые он теперь и пытается взыскать с «Траста».