Бюджет даст 30 млрд руб. на поддержку оборонного банка

На поддержку ПСБ из бюджета направят почти 30 млрд руб. Последний раз докапитализация оборонного банка проводилась меньше года назад

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2025 году в уставный капитал банка ПСБ, который специализируется на работе с оборонным комплексом, будет дополнительно внесено 29,6 млрд руб., следует из проекта поправок в закон о бюджете, которые изучил РБК.

Значительная часть этой суммы — 28,97 млрд руб. — необходима для выполнения кредитной организацией норматива достаточности собственных средств при выдаче кредитов «на исполнение поручений президента». Нормативный акт о докапитализации ПСБ должен быть подготовлен и внесен до 19 декабря 2025 года, говорится в документе.

«ПСБ обладает стабильно устойчивым финансовым положением и с запасом выполняет требования к капиталу с учетом всех применимых надбавок. <...> Качество кредитного портфеля в ключевых бизнес-сегментах остается стабильно высоким», — сообщил представитель банка.

РБК направил запрос в Минфин.

ПСБ с 2018 года на 100% принадлежит Росимуществу. Из-за фокуса на секторе ОПК банк не раскрывает отчетность о состоянии баланса на сайте ЦБ, его полная отчетность по МСФО также недоступна. На 1 сентября капитал ПСБ оценивался в 760,6 млрд руб. Уставный капитал банка последний раз пополнялся в марте 2025 года — он вырос на 27,4 млрд руб., до 267,1 млрд руб.

27 сентября агентство АКРА повысило рейтинг ПСБ до уровня ААА, высшей категории по методологии агентства. Аналитики объяснили это ростом значимости банка для государства: они обратили внимание на «абсолютное доминирование» в сфере обслуживания контрактов клиентов по гособоронзаказу, экспертизу в сфере ОПК, а также работу в четырех присоединенных к России регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Агентство напомнило, что государство регулярно докапитализирует ПСБ, с 2019 года на эти цели было направлено 164 млрд руб.

АКРА указало, что ПСБ в последние 12 месяцев испытывает «плавное снижение капитализации на консолидированной основе». Оценка банка по капиталу была снижена с удовлетворительной до слабой. Ухудшение ситуации с достаточностью капитала аналитики объясняли повышенными расходами ПСБ на резервы. Балансирующим фактором для рейтинга ПСБ «выступает фактическая и ожидаемая докапитализация банка со стороны государства».

Агентство «Эксперт РА» в декабре 2024 года оценивало позицию ПСБ по капиталу как приемлемую. Аналитики тоже указывали на снижение «запаса прочности» банка с точки зрения покрытия возможных потерь, но обращали внимание на высокую рентабельность бизнеса (ROE более 25%) и «практику докапитализации со стороны акционера».

Согласно информации на сайте ЦБ, на 1 сентября на соло-уровне норматив достаточности собственных средств ПСБ 1.0 составлял 11,6%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 9,1%, а основного капитала (Н1.2) — 9,6%. Эти же данные привел в ответе на запрос представитель ПСБ.

В настоящее время минимально допустимое значение Н1.0 для банков установлено на уровне 8%, но для системно значимых кредитных организаций, в число которых входит ПСБ, оно выше — 9,75% с учетом всех надбавок. С начала 2026 года норматив должен вырасти до 10%. Для Н1.1 минимум — 5,75%, с 1 января 2026-го — 6,5%; для Н1.2 — 7,25%, с 1 января — 8%.

В мае агентство АКРА выпустило обзор, в котором говорилось о «недостаточном запасе прочности» по размеру капитала как минимум у шести системно значимых банков из 11. Конкретно ПСБ в нем не упоминался. Аналитики обратили внимание на слабую динамику показателей отдельных крупных банков, поскольку в этом году ЦБ ужесточил требования к участникам рынка: в феврале и июле для них ввели новую антициклическую надбавку.