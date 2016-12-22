Увольняемые сотрудники ВЭБа получат по пять окладов

Сотрудники ВЭБа, которые потеряют свои рабочие места в результате программы кадровой оптимизации, получат по пять окладов, а также сохранят право на получение премии за 2017 год. В ВЭБе останутся работать 1 тыс. сотрудников

Здание ВЭБа в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сотрудники ВЭБа, которые покинут госкорпорацию в рамках оптимизации штата, получат пять окладов, а также право на получение премии за 2017 год (если не получили ее к моменту увольнения) и первое полугодие 2018 года (если банк будет ее выплачивать). Об этом говорится в корпоративной рассылке для сотрудников ВЭБа, подлинность содержания которой РБК подтвердили два источника, близких к банку. В пресс-службе госкорпорации информацию о письме комментировать отказались.

Согласно письму в ВЭБе после оптимизации останутся работать 1 тыс. человек. Компенсации будут выделены в том случае, если увольнение произойдет по соглашению сторон до 31 июля.

Согласно последней квартальной отчетности Внешэкономбанка средняя численность работников госкорпорации за 2017 год составляла 1795 человек. Таким образом, речь идет о сокращении почти 800 человек.

Как рассказал источник РБК, близкий к ВЭБу, председатель правления банка Игорь Шувалов попросил всех руководителей подразделений подготовить предложения по оптимизации численности персонала. После этого сотрудникам банка разослали письмо об условиях сокращения, где была обозначена планируемая численность остающихся сотрудников.

В пресс-службе ВЭБа РБК подтвердили, что в госкорпорации останутся работать 1 тыс. человек. «Оптимизация структуры будет идти в строгом соответствии с действующим законодательством, и будут проведены все необходимые выплаты. Исходя из имеющихся возможностей будем содействовать в дальнейшем трудоустройстве наших сотрудников», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно отчетности Внешэкономбанка на выплаты работникам ВЭБ в прошлом году потратил примерно 7,1 млрд руб. (фонд начисленной заработной платы), из них заработная плата членам правления — 333 млн руб.

​О решении оптимизировать численность сотрудников ВЭБ объявил вскоре после прихода на должность главы госкорпорации бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Банк «существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития», — говорилось в сообщении пресс-службы ВЭБа. В госкорпорации тогда отмечали, что сокращение штата позволит не только сэкономить на зарплатах, но и снизить расходы на аренду площадей и транспорт.

ВЭБ закончил 2017 год с убытком в размере 287,7 млрд руб. Предыдущий глава банка Сергей Горьков в феврале говорил, что Внешэкономбанк может выйти на безубыточность уже в 2018 году.

Однако, как пишет «Коммерсантъ», в новом меморандуме о финансовой политике ВЭБа есть оговорка о допущении отрицательных финансовых результатов по отдельным проектам в ближайшие 1–3 года из-за участия ВЭБа в исполнении решений президента и правительства, имеющих общегосударственное значение, которые не соответствуют основным направлениям, показателям и ограничениям инвестиционной деятельности корпорации.

Правительство декларирует, что ВЭБ станет «ключевым инструментом» в реализации майского указа президента. Рассматривается вопрос о докапитализации банка, а также о его трансформации в платформу для координации основных институтов развития (в том числе Российского экспортного центра, агентства «Дом.РФ», Корпорации МСП, Фонда развития моногородов, Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании).