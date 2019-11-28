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ЦБ надеется на победу разума в вопросе закрытия точек выдачи микрозаймов
Микрофинансовые компании должны постепенно уходить в онлайн, заявили в Центробанке. В обществе есть запрос на закрытие офисов по выдаче микрокредитов, но регулятор пока считает это нецелесообразным
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Банк России поступают предложения закрыть все офлайн-офисы, где выдают микрокредиты, но регулятор выступает против этой меры, рассказал директор департамента микрофинансового рынка Илья Кочетков на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

Кочетков рассказал о «ряде инициатив» об отказе от офлайн-продаж на микрофинансовом рынке. Речь идет о закрытии точек, «которые физически присутствуют в местах скопления людей».

«Банк России давал официальный ответ на подобные обращения. Просто они уже дважды поступали и, честно сказать, поступали из уважаемых источников, на которые не отреагировать нельзя. Оба раза Банк России давал отрицательные заключения на подобный законопроект, но тем не менее мы видим, что такая политическая воля есть (у общественных организаций. — РБК), она поддерживается, мы ей противостоим», — рассказал Кочетков.

«Мы, конечно, верим, что разум победит, и мы не будем запрещать вот так просто одним махом, не подумав, не посчитав, не взвесив», — добавил он. Кочетков призвал те микрофинансовые организации, которые недостаточно развили свои услуги через онлайн-каналы, двигаться в этом направлении.

При этом ЦБ поддерживает постепенный переход микрофинансистов в онлайн. «На данный момент 58 микрофинансовых организаций выдают через онлайн-канал больший объем PDL (pay day loans, займы до зарплаты. — РБК), чем 557 МФО, которые работают только через офлайн-выдачи. Фактически, когда мы говорим про ограничения, которые мы вводим в отношении PDL, мы говорим, что пора принимать взрослые решения. Пора задуматься и об интересах наших граждан, пора сократить те непонятные аппетиты, которые присутствовали у ряда микрофинансовых организаций, пора становиться более цивилизованными, пора оцифровываться, уходить в онлайн, закрывать то количество офисов, которое у нас есть по всей стране», — отметил Кочетков.

«Для того, чтобы закрыть офлайн-точки, надо резюмировать, что все готовы работать только в онлайн-режиме. Этого нет ни по одному рынку, ни по страхованию, ни по банкам, ни по МФО. Зачем это насилие? К чему это приведет?» — сказал позднее журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По словам Кочеткова, с начала года в России уже закрылось 2 тыс. точек по выдаче микрокредитов. Такие данные были получены после опроса участников рынка, ЦБ не ведет регулярной статистики по количеству офисов МФО, пояснил представитель регулятора.

Центробанк старается охладить рынок микрокредитования: очередные ограничения, вступившие в силу с 1 июля, ограничивают ежедневную процентную ставку уровнем в 1%. Кроме того, МФО, как и банки, теперь рассчитывают показатель долговой нагрузки клиентов (отношение платежа по кредитам к доходу) и, в случае если он выше 50%, несут дополнительную нагрузку на капитал. Как писал РБК, МФК уже стали чаще отказывать россиянам в выдаче микрокредитов.

Автор: Юлия Кошкина
При участии: Антон Фейнберг
Теги: ЦБ, микрокредиты
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Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах
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В России изменились правила выдачи микрокредитов
Финансы
РБК
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