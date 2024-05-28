ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса

ФНС на несколько дней отключила крупные банки от сервиса по регистрации ИП и ООО, узнал РБК. Одна из возможных причин — нарушение правила о запрете рекламы услуг новым владельцам бизнеса. Сейчас доступ вернули

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) временно приостанавливала для нескольких крупных банков возможность дистанционно предоставлять клиентам услугу по регистрации ИП и ООО, выяснил РБК. В пятницу, 24 мая, доступа к соответствующему сервису не было у Сбербанка и ВТБ, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, эта мера также коснулась Альфа-банка, но представитель самого банка сообщил РБК, что его от сервиса не отключали. «Сервис Альфа-банка по регистрации бизнеса функционирует как обычно, услуга предоставляется клиентам в полном объеме», — сказал он. Еще один собеседник РБК на банковском рынке уточнил, что «Сбер» и ВТБ позднее наладили функционирование сервиса.

Спор ФНС и банков не успел отразиться на клиентах, но затронул проблему, с которой сталкиваются многие россияне при регистрации ИП и ООО, — многочисленные звонки от банков с предложением дополнительных услуг. Крупные банки оказались временно отрезаны от сервиса ФНС, поскольку нарушали правила подключения к нему — рекламировали услуги физлицам, которые подавали на регистрацию бизнеса самостоятельно на сайте налоговой, утверждает один из источников РБК.

Сейчас физическое лицо может подать заявление на открытие нового бизнеса самостоятельно на сайте службы, заполнив необходимые формы и предоставив документы, заверенные электронной подписью. Но «банковский» канал пользуется большей популярностью: кредитные организации имеют возможность подключаться к сервису электронной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей через API (англ. application programming interface — набор способов и правил, по которым программы обмениваются данными), передавать в налоговую необходимые сведения для регистрации, а потом бесшовно открывать таким клиентам счета. Сервис предоставляется благодаря прикладной подсистеме АИС «Налог-3», позволяющей банку через интернет направлять в регистрирующие органы документы по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленные в стороннем программном обеспечении, и получать результаты их рассмотрения.

Представитель ФНС не раскрыл информацию о конкретных решениях службы в отношении банков. Однако он сообщил РБК, что в рамках мониторинга доступ банков к сервису электронной регистрации юрлиц и ИП может быть приостановлен. «После того как банками проводится внутренняя работа по исключению таких звонков, доступ к API-сервису восстанавливается», — добавил представитель ФНС.

В Сбербанке и ВТБ не ответили на запросы РБК.

Почему банки лишились доступа к сервису ФНС

Многочисленные звонки сотрудников банков с предложениями открыть счет ООО или ИП вскоре после подачи заявки — распространенный повод для жалоб среди предпринимателей. Пользователи регулярно публикуют подобные негативные отзывы на форуме banki.ru или платформе «Дзен» (1, 2).

Согласно правилам информационного обмена с сервисом ФНС по электронной регистрации бизнеса, банки, которые подключаются к нему, считаются пользователями и отвечают за достоверность и качество передаваемых в налоговую данных. Они также должны информировать службу обо всех партнерах, которые используют продукты банка для регистрации бизнеса. В документе есть пункт о недопустимости рекламы услуг по открытию расчетных счетов для бизнеса физлицам, которые обращаются за регистрацией ООО или ИП в налоговую сами, без посредничества банков. Участникам рынка по сути запрещена любая коммуникация с такими клиентами — звонки, почтовые отправления, сообщения в популярных мессенджерах и по электронной почте, уведомления в банковских приложениях.

«Цель этого условия — оградить заявителей от навязчивых телефонных звонков в интересах банков сразу после создания юридического лица или индивидуального предпринимателя. Такие звонки с предложением открыть счет вызывают негатив у представителей нового бизнеса, которые считают, что их номера телефонов передали банкам без их согласия», — пояснил представитель налоговой службы. Он подчеркнул, что ФНС «не передает информацию о номерах телефонов компаний без согласия заявителей».

ФНС может в любое время проверить, насколько корректно банки-пользователи соблюдают правила и протоколы информационного обмена с сервисом. Если служба выявит нарушения, то может приостановить доступ кредитной организации к сервису, выдать ей предписание и потребовать устранить нарушения в течение 30 дней. Если банк этого не сделает или допустит повторные аналогичные нарушения в течение одного года, то ФНС вправе отключить ему доступ к информационному обмену в принципе. Служба заранее уведомляет банк о своих решениях, чтобы он мог предупредить своих клиентов, подчеркивает представитель ФНС.