ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро

Права осуществлять банковские операции лишились петербургский Заубер Банк и московский банк «ИРС»

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Заубер Банк занимал 227-е место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317-е место.

Как говорится в пресс-релизе ЦБ, Заубер Банк неоднократно нарушал законы о банковской деятельности, к банку в течение последнего года неоднократно применялись меры воздействия, в том числе ограничения на осуществление отдельных видов операций.

«В Заубер Банке в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — отметили в ЦБ. В банк назначена временная администрация, он является участником Системы страхования вкладов.

В качестве владельцев банка на сайте регулятора указаны десять физических лиц, наибольшие доли принадлежат Алексею Смолянову — 27,1% и Александру Тимохину — 21,4%.