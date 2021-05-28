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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро

Права осуществлять банковские операции лишились петербургский Заубер Банк и московский банк «ИРС»
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Заубер Банк занимал 227-е место по величине активов в банковской системе России, банк «ИРС» — 317-е место.

Как говорится в пресс-релизе ЦБ, Заубер Банк неоднократно нарушал законы о банковской деятельности, к банку в течение последнего года неоднократно применялись меры воздействия, в том числе ограничения на осуществление отдельных видов операций.

«В Заубер Банке в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — отметили в ЦБ. В банк назначена временная администрация, он является участником Системы страхования вкладов.

В качестве владельцев банка на сайте регулятора указаны десять физических лиц, наибольшие доли принадлежат Алексею Смолянову — 27,1% и Александру Тимохину — 21,4%.

Банк «ИРС» также нарушал федеральные законы, заявили в ЦБ. «Значительную долю кредитного портфеля банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — отметил регулятор.

ЦБ изменит подход к выдаче лицензий финансовым организациям
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

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Кроме того, кредитная организация была вовлечена в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также участвовала в сомнительных транзитных операциях. В банк «ИРС» также назначена временная администрация, он является участником Системы страхования вкладов.

По информации на сайте регулятора, основным владельцем банка «ИРС» является его президент и председатель правления Ибрагим Башаев, ему принадлежит 99,12%, еще 0,88% владеют миноритарные акционеры.

Также ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Нарат». Она, как заявили в ЦБ, нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В декабре 2020 года стало известно, что Центробанк задумал реформу по изменению правил допуска на рынок финансовых игроков, при этом за основу взят образец регулирования в Южной Корее — регулятор намерен сгруппировать организации по видам деятельности и допускать их к работе с учетом отраслевой специфики.

По планам реформа должна проходить в два этапа. На первом будет унифицирован доступ разных организаций на финансовый рынок — будут введены единые «входные» требования, требования к должностным лицам и собственникам, основания для отказа и перечни необходимых документов. Второй этап реформы — оценка, рациональны ли текущие запреты на совмещение некоторых видов деятельности на финансовом рынке, и корректировка правил.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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