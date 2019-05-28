ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

Проведенный Банком России эксперимент показал, что покрытые лаком банкноты меньше пачкаются и их надо реже менять

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Банк России начнет массовый выпуск в обращение сторублевок, покрытым лаком, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

По его словам, в 2016 году была выпущена тестовая партия из четырех вариантов лакированных сторублевок, отличающихся друг от друга видом покрытия. Проведенный эксперимент позволил выбрать наиболее подходящий лак, и в 2019 году ЦБ намерен покрывать им около трети новых сторублевок.

«Они медленнее загрязняются. Следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию», — пояснил Демиденко.

Представитель ЦБ отметил, что на ощупь и по внешнему виду лакированные банкноты практически невозможно отличить от обычных.

В 2009 году ЦБ в качестве эксперимента выпустил лакированные сторублевки в обращение в Татарстане, Новосибирской и Свердловской областях. В 2010 году начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Финогенов прокомментировал, что Банк России выбирает толщину слоя лака.