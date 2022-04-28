Полиция завела дело из-за распродажи на бирже бумаг «Универ Капитала»

Полиция завела уголовное дело по факту распродажи активов брокера «Универ Капитал», узнал РБК. Из-за наличия задолженности у брокера Национальный клиринговый центр распродал бумаги, принадлежащие не только ему, но и его клиентам

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В УВД по Центральному административному округу (ЦАО) ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи) из-за распродажи бумаг брокера «Универ Капитал». Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД. Информацию о возбуждении дела подтвердили два источника на финансовом рынке.

Собеседник, близкий к МВД, отметил, что дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

«Универ Капитал не подавал заявление в УВД ЦАО о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников НКЦ. Возможно, с таким заявлением обратились клиенты», — сообщила РБК пресс-служба брокера. Все компании группы Мосбиржи «действуют в строгом соответствии с законодательством, в том числе при урегулировании ситуации с «Универ Капитал», сообщила пресс-служба торговой площадки. «Мы предоставляем правоохранительным органам всю необходимую информацию по их запросам. По остальным вопросам рекомендуем обращаться в пресс-службу УВД», — добавили там. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Что случилось с бумагами «Универ Капитала»

22 марта «Универ Капитал» сообщил о принудительной продаже принадлежащих ему ОФЗ, которую провел НКЦ из-за образовавшейся у брокера задолженности. Проданы были бумаги не только самого брокера, но и клиентов, у которых долгов не было («Универ Капитал» не вел раздельные счета). Это произошло в день первых торгов на Мосбирже после почти месячного перерыва, объявленного с 28 февраля на фоне западных санкций из-за военных действий России на Украине.

Бумаги были выставлены на продажу в рамках дискретного аукциона и были распроданы по более низкой цене, чем та, что сформировалась на торгах в обычном режиме, начавшихся во второй половине дня 21 марта, заявила компания в письме клиентам. «Клиентские активы были распроданы по минимальным ценам дня, сумма от продажи ОФЗ составила 1,08 млрд руб., тогда как оценка этих бумаг по результатам закрытия торгов составила 1,26 млрд руб. Это привело к образованию у клиентов компании безвозвратных убытков только по результатам одного торгового дня в размере 173,8 млн руб.», — подчеркивал брокер. 24 и 25 марта НКЦ продал и клиентский пакет еврооблигаций Минфина.

По собственной оценке «Универ Капитала», на 18 февраля стоимость его клиентских и собственных ценных бумаг, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии, превышала 40 млрд руб. Более половины из этих активов приходилось на ОФЗ и еврооблигации Минфина.

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Представитель Московской биржи объяснял, что у «Универ Капитала» образовалась задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля: «В рамках ликвидационных процедур, в соответствии с регламентом, НКЦ реализовал обеспечение участника торгов по рыночной цене для исполнения обязательств перед остальными участниками торгов и обеспечения устойчивости финансовой системы в целом». Он также подчеркнул, что продажа ОФЗ была произведена НКЦ в соответствии с правилами клиринга, «как только были возобновлены торги — в аукционе открытия 21 марта».

Каковы последствия для брокера

В конце марта брокер написал в Банк России письмо с просьбой провести его санацию. Это позволит избежать потери лицензий профессиональными участниками рынка ценных бумаг, дефолта эмитентов облигаций, банкротства граждан и компаний малого и среднего бизнеса, отмечал председатель совета директоров брокера Максим Кожевников. В самом ЦБ тогда заявили, что закон не предусматривает возможность финансового оздоровления брокеров силами регулятора — она существует только для банков, страховщиков и НПФ.

В результате «Универ Капитал» начал сталкиваться с исками от клиентов и сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Однако 13 апреля брокер сообщил, что предварительно договорился с ЦБ о разработке плана финансового оздоровления. К ней привлекут менеджмент компании и представителей ее клиентов, из которых будет сформирован постоянно действующий наблюдательный совет, в него войдут шесть человек. Компания также заключит договор с аудитором, согласованным с ЦБ, который будет контролировать распределение клиентских активов и проведет аудит корректности сделок по продаже активов.

Клиентские средства у «Универ Капитала» в размере 1,2 млрд руб. также были списаны в виде штрафа. Но в начале апреля Мосбиржа сообщила, что НКЦ принял решение не взыскивать с брокера миллиардный штраф за перенос позиций, начисленный в соответствии с регламентом. Есть «много признаков, что «Универ Капитал» находится в предбанкротном состоянии, и это подтверждает сама компания», объяснял это решение представитель площадки.