ЦБ объяснил, почему в России не будет пластиковых купюр
Полноценный выпуск пластиковых купюр в России не планируется, так как они хуже выдерживают отрицательные температуры, сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь. Вместе с тем бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры», — говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что в «пластик» нельзя включить такие элементы, как водяной знак, защитные нить и волокна», которые традиционно являются признаками подлинности. Для увеличения срока службы бумажных купюр используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.
стала банкнота номиналом 100 руб., посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года. Как отмечал действующий на тот момент первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, Гознак впервые столкнулся с этой технологией, поэтому регулятор «не торопится активно внедрять ее».
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