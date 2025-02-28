ЦБ объяснил, почему в России не будет пластиковых купюр

Выпуск пластиковых купюр оправдан в странах с влажным тропическим климатом, а бумажные банкноты лучше выдерживают низкие температуры, заявили в Банке России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полноценный выпуск пластиковых купюр в России не планируется, так как они хуже выдерживают отрицательные температуры, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь. Вместе с тем бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры», — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что в «пластик» нельзя включить такие элементы, как водяной знак, защитные нить и волокна», которые традиционно являются признаками подлинности. Для увеличения срока службы бумажных купюр используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.

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