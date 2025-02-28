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Финансы ,  
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ЦБ объяснил, почему в России не будет пластиковых купюр

ЦБ заявил об отсутствии планов выпуска пластиковых купюр из-за климата
Выпуск пластиковых купюр оправдан в странах с влажным тропическим климатом, а бумажные банкноты лучше выдерживают низкие температуры, заявили в Банке России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полноценный выпуск пластиковых купюр в России не планируется, так как они хуже выдерживают отрицательные температуры, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Использование пластиковых банкнот оправдано прежде всего в странах, находящихся во влажном тропическом климате, так как пластик не намокает и не впитывает грязь. Вместе с тем бумажные банкноты лучше, чем пластиковые, выдерживают низкие, в том числе отрицательные, температуры», — говорится в сообщении.

В регуляторе отметили, что в «пластик» нельзя включить такие элементы, как водяной знак, защитные нить и волокна», которые традиционно являются признаками подлинности. Для увеличения срока службы бумажных купюр используются полимерные пропитки и лаковое покрытие.

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Первой российской пластиковой купюрой стала банкнота номиналом 100 руб., посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года. Как отмечал действующий на тот момент первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, Гознак впервые столкнулся с этой технологией, поэтому регулятор «не торопится активно внедрять ее».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Центробанк купюры банкноты пластиковая купюра
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