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Сегмент страхования жизни занял четверть рынка в 2017 году
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Сегмент страхования жизни занял четверть рынка в 2017 году
Финансы, 28 фев, 21:09
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Сегмент страхования жизни занял четверть рынка в 2017 году
В 2017 году в тройке лидеров страхования произошли перемены: занимавший ранее второе место «Россгострах» выпал из топ-5, уступив место «дочке» Сбербанка. Страхование жизни по-прежнему драйвер рынка — его доля перевалила уже за 25%
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По итогам 2017 года крупнейшим страховщиком по сборам, как и годом ранее, стал «Согаз» — 158 млрд собранных премий, следует из статистики ЦБ. Второй по размеру собранных премий стала компания «Сбербанк страхование жизни» (102 млрд) — годом ранее это место занимал «Росгосстрах», который теперь опустился на шестое место. При этом «Росгосстрах» уступил второе место «Сбербанк страхование жизни» еще по итогам девяти месяцев 2017 года — тогда страховщик опустился на третье место. В тройку лидеров, как и в 2016 году, вошла «РЕСО-Гарантия» с 89 млрд собранных премий.

Уход «Росгосстраха» из тройки лидеров связан со стратегией страховщика активно сокращать свою долю в убыточном сегменте ОСАГО. Если в 2016 году компания занимала 23,5% рынка автогражданки, то по итогам 2017 года ее доля упала до 13% (31 млрд премий). «Мы будем сохранять свою долю на уровне, который наметили еще летом 2017 года и который сейчас держим — около 10% рынка ОСАГО», — заявлял ранее РБК генеральный директор компании Николаус Фрай. На рынке ОСАГО «Росгосстрах» также сместился с первого места на второе — теперь лидер рынка автогражданки компания «РЕСО-Гарантия» (36,2 млрд премий).

В прошлом году страховщики в целом увеличили объем премий на 8,3%, до 1,3 трлн руб., а объем выплат увеличился на 0,8%, до 509,7 млрд руб.

Страхование жизни растет

Драйвером рынка осталось страхование жизни, взносы по которому за 2017 год выросли на 53,7%, до 331,5 млрд руб., указано в сообщении регулятора. Доля страхования жизни составила 25,9% от всего страхового рынка — на 7,7 п.п, больше, чем годом ранее. При этом наибольший рост в структуре премий показала категория «прочее страхование жизни», куда входит инвестиционное (ИСЖ) — оно прибавило сразу 61,1%, до 285 млрд руб.

Однако резко выросли и выплаты по этому виду страхования: они прибавили 21,7%, достигнув 36,5 млрд руб. Участники рынка, однако, к резкому росту были готовы: в 2017 году начались первые выплаты по полисам ИСЖ. Например, «Сбербанк страхование жизни», на который приходится почти 70% всех сборов по страхованию жизни в России, отчитался, что в прошлом году выплатил 400 млн руб. по первым полисам ИСЖ.

В основном страхование жизни продается через банки: на них пришлось 88% продаж. С учетом продаж других видов страхования доля банковского канала составила 30,6% (+ 5,9 п.п.). Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высокими комиссиями: их вознаграждение за продажу полисов страхования жизни составило 50,5 млрд руб., страховых продуктов в целом — 96,9 млрд руб., указывает ЦБ. Доли вознаграждения банков во взносах, полученных через них, достигли 17,3 и 24,8% соответственно.

Комиссия банка за продажу ИСЖ составляет от 6 до 11%, оценивал ранее РБК менеджер крупного банка, возглавляющий департамент комиссионных продуктов. Менеджер другого крупного банка, занимающий аналогичную должность, сообщал, что такая комиссия составляет в среднем по рынку около 8%.

Автострахование продолжает тормозить

Сегмент автострахования в 2017 году продолжает сжиматься: за год взносы по ОСАГО сократились на 5,2%, а доля рынка уменьшилась на 2,5 п.п., до 17,4%. Средняя стоимость полиса уменьшилась на 300 руб., до 5800 руб., в том числе благодаря широкому охвату е-ОСАГО.

ОСАГО перестало быть крупнейшим сегментом страхового рынка еще по итогам первого квартала 2017 года: тогда премии в этом виде страхования сократились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 48,2 млрд руб. Страхование жизни тогда, напротив, выросло на 44,4%, собрав премий на 59,8 млрд руб.

В сегменте ОСАГО объем выплат достиг 175,5 млрд руб. (+1,7% за год). В 20 субъектах России коэффициент выплат по ОСАГО превышал 100% (годом ранее таких субъектов было всего 14).

Итоги 2017 года на страховом рынке подтверждают прогнозы по стагнации рынка non-life (то есть без учета страхования жизни), в то время как рынок страхования жизни, как и ожидалось, бурно растет, указывает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Однако в 2018 году чуть сократятся темпы роста страхования жизни — ИСЖ будет расти примерно на 40% за год, а страхование жизни в целом — на 30%. «На рынке non-life нет драйверов для его роста, и мы считаем, что стагнация в 2018 году продолжится и прирост по итогам года составит максимум в 2–3%», — прогнозирует Янин.

Авторы: Анна Холявко, Екатерина Литова.
Теги: страхование , Центробанк , аналитика
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