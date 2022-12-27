В ЦБ сообщили об изменении прогнозных моделей из-за кризиса

ЦБ доработал свои прогнозные модели с началом кризиса, в частности из-за введения ограничений на движение капитала. Но «принципиальных изменений» в экономике не произошло, считает зампред Банка России Алексей Заботкин

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Прогнозные модели Центробанка пришлось дорабатывать в этом году, рассказал в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Прогнозные модели, безусловно, потребовали в этом году доработки и уточнения с учетом новых вводных. В частности, введение в действие ограничений на движение капитала. Этот фактор был учтен в моделях и добавлен в структуру моделей уже к апрельскому заседанию по ставке. То есть это было сделано действительно весьма и весьма оперативно», — сказал Заботкин, подчеркнув, что «принципиальных изменений в том, как взаимодействуют составные части экономики, на самом деле не произошло», однако появились дополнительные ограничения на то, как эти переменные могут изменяться.

«Все наше знание о том, как взаимодействуют части экономики между собой, как экономические переменные в структуре моделей влияют друг на друга, оно так или иначе основано на прошлых данных», — отметил он. «Нам известна только история, нам неизвестно будущее», — добавил Заботкин.

«У нас теперь заметно менее эластичный импорт. Есть позиции импорта, которые на текущий момент недоступны или требуют значительно большего роста импортируемой цены для того, чтобы их можно было купить. Это требует некоторой экспертной дооценки тех параметров, которые заложены в модели, и в этом смысле роль экспертного суждения возрастает. Но это ни в коей мере не следует интерпретировать так, что теперь мы находимся в какой-то реальности, где старые модельные подходы и прогнозные подходы не применимы. Совсем не так. Мы опираемся на те модельные расчеты, которые в большей степени дополняются экспертным суждением», — заключил зампред ЦБ.

По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2022 года составит 12–13%, в 2023-м снизится до 5–7%, а в последующие два года — достигнет цели регулятора в 4%. ВВП упадет на 3–3,5%, а в следующем году — на 1–4%. Эти прогнозы намного более оптимистичны, чем ожидания регулятора в апреле (первый прогноз с начала кризиса). Тогда он ждал инфляцию 18–23% по итогам года и падение ВВП на уровне 8–10%.