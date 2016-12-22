ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold

ЦБ обнаружил многочисленные факты манипулирования финансовыми инструментами компаний на Мосбирже, в том числе акциями UC Rusal и Polyus Gold. В числе субъектов, манипулирующих рынком, были связанные с АО «Финам» компании

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Банк России рассказал о выявленных многочисленных фактах манипулирования рынками паев, а также российских и иностранных эмитентов, говорится в сообщении регулятора. ЦБ проводил проверки в рамках закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Как объясняет регулятор, в результате манипулирования создавалась видимость торговой активности и ликвидности. Делалось это в том числе для привлечения инвесторов, а также искусственного формирования и поддержания цены того или иного финансового инструмента.

ЦБ сообщил, что речь идет о сделках в 2012–2016 годах с акциями многих российских и иностранных эмитентов, среди которых UC Rusal Plc и Polyus Gold, а также о транзакциях на рынке паев (ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения»).

Манипулятивные операции совершались по предварительному соглашению лицами, связанными с эмитентами, либо с самими участниками торгов, уточняет ЦБ. «Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема», — отмечается в сообщении ЦБ.

Во всех установленных случаях в числе субъектов, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с инвесткомпанией «Финам». Также сделки осуществляли лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имена людей, которые в разное время работали в «Финаме». Именно «Финам» выступал маркетмейкером (особый статус, при котором фирма от своего имени проводит и оформляет операции с бумагами определенного эмитента) в различные периоды обращения перечисленных акций.

Лица, совершавшие по предварительному соглашению сделки с обыкновенными акциями ПАО «Платформа Ютинет.Ру» и акциями иностранных эмитентов UC Rusal и Polyus Gold International Ltd, не имели взаимосвязи с эмитентами, отмечает ЦБ. При этом АО «Финам» подавало заявки маркетмейкера от своего имени и за счет клиентов, «не осуществляя должного контроля за действиями таких клиентов», утверждает ЦБ.

Манипулятивная торговля акциями еще трех компаний — ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг» и ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» — велась лицами, которые были связаны с эмитентами или их листинговыми агентами, а также с «Финамом». Деятельность еще двух компаний, акции которых были предметом манипуляций, — ОАО «ГлавТоргПродукт» и ПАО «Вторресурсы» — ЦБ называет непрозрачной. По мнению регулятора, вывод обыкновенных акций этих компаний на биржевой рынок и заключение сделок по купле-продаже акций лицами, связанными с эмитентами (в том числе занимающими в этих компаниях руководящие должности), имели целью «реализацию запутанных финансовых схем».

Торговля паями двух закрытых паевых инвестиционных фондов в основном приходилась на клиентов «Финама», имевших связи с компанией. При этом паи этих ЗПИФов учитывались как собственные средства компаний группы «Финам».

Президент — председатель правления ГК «Финам» Владислав Кочетков заявил РБК, что в компании узнали о связи с фактами манипулирования рынком из пресс-релиза ЦБ. Компании также неизвестно, о каких сотрудниках, которые совершали сделки по доверенности, идет речь.

ЦБ расценивает привлечение профессиональным участником рынка ценных бумаг своих клиентов к исполнению функций маркетмейкера, в результате которого происходит искусственное формирование рынка, как недобросовестную практику. По мнению ЦБ, это создает предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цен финансовых инструментов.