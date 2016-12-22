ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,24 66,12 EUR Нал. 79,46 77,19 USD Бирж. 67,63 +0,53 EUR Бирж. 78,94 +0,99 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6756,10 +106,60 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26047,72 +1,00% Nasdaq 8018,27 +0,91%
ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold
Лента новостей
МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении 20:31, Политика В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего» 20:16, Политика В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц 20:11, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 20:05, РБК и Microsoft Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины 19:48, Политика Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября 19:41, Политика В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву 19:34, Политика В Крыму произошел выброс неизвестного вещества 19:33, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 19:20, РБК и Сбербанк Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА 19:16, Политика «Миротворец» обвинил основателя Pink Floyd в антиукраинской пропаганде 19:14, Политика В МИД Украины заявили о сохранении соглашения об Азовском море с Россией 18:51, Политика Суд отклонил первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram 18:48, Общество В Волгоградской области завели дело за нападение на сотрудников колонии 18:40, Общество Луис Адриано пропустит три матча «Спартака» в Лиге Европы 18:32, Спорт Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме 18:29, Политика Как Путин провел выходные в Туве с Бортниковым и Шойгу 18:26, Фотогалерея  Глава Минэнерго не увидел риска повышения цен на бензин в 2019 году 18:25, Экономика Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 18:20, РБК и Сбербанк Стоит ли продавать EOS: токен подорожал до $5,2 18:19, Крипто В посольстве назвали новые ограничения США «санкционной лихорадкой» 18:18, Политика ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold 18:16, Финансы FT узнала о решении «Сибура» по IPO к концу сентября 18:04, Бизнес Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля 18:03, Экономика Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Белоруссию 17:57, Общество Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год 17:55, Политика Депутат от КПРФ пожаловался Чайке на проверку «дела «Нового величия» 17:50, Общество Бизнесмены из списка Титова ответили на отказ в прощении 17:45, Бизнес
ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold
Финансы, 18:16
0
ЦБ выявил манипулирование акциями UC Rusal и Polyus Gold
ЦБ обнаружил многочисленные факты манипулирования финансовыми инструментами компаний на Мосбирже, в том числе акциями UC Rusal и Polyus Gold. В числе субъектов, манипулирующих рынком, были связанные с АО «Финам» компании
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России рассказал о выявленных многочисленных фактах манипулирования рынками паев, а также российских и иностранных эмитентов, говорится в сообщении регулятора. ЦБ проводил проверки в рамках закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Как объясняет регулятор, в результате манипулирования создавалась видимость торговой активности и ликвидности. Делалось это в том числе для привлечения инвесторов, а также искусственного формирования и поддержания цены того или иного финансового инструмента.

ЦБ сообщил, что речь идет о сделках в 2012–2016 годах с акциями многих российских и иностранных эмитентов, среди которых UC Rusal Plc и Polyus Gold, а также о транзакциях на рынке паев (ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения»).

Сотрудники ФСБ пришли в банк «Финам» для выемки документов
Финансы

Манипулятивные операции совершались по предварительному соглашению лицами, связанными с эмитентами, либо с самими участниками торгов, уточняет ЦБ. «Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема», — отмечается в сообщении ЦБ.

Во всех установленных случаях в числе субъектов, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с инвесткомпанией «Финам». Также сделки осуществляли лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имена людей, которые в разное время работали в «Финаме». Именно «Финам» выступал маркетмейкером (особый статус, при котором фирма от своего имени проводит и оформляет операции с бумагами определенного эмитента) в различные периоды обращения перечисленных акций.

Лица, совершавшие по предварительному соглашению сделки с обыкновенными акциями ПАО «Платформа Ютинет.Ру» и акциями иностранных эмитентов UC Rusal и Polyus Gold International Ltd, не имели взаимосвязи с эмитентами, отмечает ЦБ. При этом АО «Финам» подавало заявки маркетмейкера от своего имени и за счет клиентов, «не осуществляя должного контроля за действиями таких клиентов», утверждает ЦБ.

Манипулятивная торговля акциями еще трех компаний — ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг» и ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» — велась лицами, которые были связаны с эмитентами или их листинговыми агентами, а также с «Финамом». Деятельность еще двух компаний, акции которых были предметом манипуляций, — ОАО «ГлавТоргПродукт» и ПАО «Вторресурсы» — ЦБ называет непрозрачной. По мнению регулятора, вывод обыкновенных акций этих компаний на биржевой рынок и заключение сделок по купле-продаже акций лицами, связанными с эмитентами (в том числе занимающими в этих компаниях руководящие должности), имели целью «реализацию запутанных финансовых схем».

Торговля паями двух закрытых паевых инвестиционных фондов в основном приходилась на клиентов «Финама», имевших связи с компанией. При этом паи этих ЗПИФов учитывались как собственные средства компаний группы «Финам».

Основатель «Финам» с партнером вложился в кредитование малого бизнеса США
Финансы

Президент — председатель правления ГК «Финам» Владислав Кочетков заявил РБК, что в компании узнали о связи с фактами манипулирования рынком из пресс-релиза ЦБ. Компании также неизвестно, о каких сотрудниках, которые совершали сделки по доверенности, идет речь.

ЦБ расценивает привлечение профессиональным участником рынка ценных бумаг своих клиентов к исполнению функций маркетмейкера, в результате которого происходит искусственное формирование рынка, как недобросовестную практику. По мнению ЦБ, это создает предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цен финансовых инструментов.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Банк России , Мосбиржа
Главное
Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля Экономика
Главное
Силуанов заявил о невозможности предугадать курс рубля Экономика
В Кремле рассказали о пожеланиях Путина Тулееву Политика
Трамп объявил о заключении сделки с Мексикой взамен НАФТА Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter