Счетная палата назвала недостатки программы господдержки ипотечников

В реализации программы господдержки ипотечников есть ряд недостатков, считает Счетная палата. Основные — непрозрачные формулировки условий программы и неиспользование банками дополнительных механизмов помощи заемщикам

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Госпрограмма помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам реализуется недостаточно эффективно. К такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав использование средств резервного фонда правительства, направленных в 2017 году на реализацию программы господдержки, следует из сообщения ведомства.

В конце августа 2017 года начала действовать обновленная госпрограмма помощи ипотечным заемщикам, попавшим в сложные финансовые обстоятельства. Совокупный объем обновленной программы составлял 2 млрд руб., а сама программа должна была реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных кредитов. Ключевой особенностью обновленной программы было то, что фактически на помощь рассчитывать могли лишь валютные заемщики, так как главным условием был резкий рост размера ежемесячного платежа по кредиту — не менее чем на 30%, что возможно только в случае изменения курса рубля, писал РБК.

Помимо роста платежа на 30% заемщику необходимо было для одобрения заявки соответствовать еще шести условиям. Однако власти формально не забыли и о держателях ипотеки в рублях: их обращения рассматривает специальная межведомственная комиссия, которая вправе принимать решение об оказании поддержки гражданам, которые остро нуждаются в помощи, но формально не соответствуют всем семи условиям.

Всего на 1 мая 2018 года в «Дом.РФ» поступило на рассмотрение 5625 заявок, рассказали РБК в Счетной палате. При этом на данный момент банками реструктурировано 1,7 тыс. кредитов и еще более 200 одобрены и ожидают реструктуризации, рассказали в «Дом.РФ». На данный момент из выделенных 2 млрд руб. осталось около 300 млн.

Между тем поправками в бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, принятыми Госдумой в третьем чтении 21 июня, предусмотрена докапитализация «Дом.РФ» на 731,6 млн руб. для реализации программы помощи заемщикам, заявил директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за работой ЦБ и состоянием финрынков Счетной палаты Вениамин Симонов.

Главные претензии

Первое, на что указывает Счетная палата, — необоснованность объема выделенных на госпрограмму средств (2 млрд руб.). «Минстроем не проводилась реальная оценка числа ипотечных заемщиков, помощь которым требуется безотлагательно, не рассчитывался размер средней выплаты одному заемщику», — приводятся в сообщении Счетной палаты слова аудитора Андрея Перчяна. Он отмечает, что был занижен показатель результативности использования выделенных бюджетных средств: 1,3 тыс. кредитов, при том что на 1 мая число заемщиков, кредиты которых необходимо реструктурировать, составляло около 2 тыс.

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Другой аспект, на который обращает внимание ведомство, — возможность отказа со стороны банка в реструктуризации ипотечного кредита на любом этапе принятия решения. Так, приводит пример Счетная палата, банки отказали в реструктуризации девяти ипотечных кредитов, одобренных межведомственной комиссией, в связи с несогласием с условиями предоставления господдержки.

Кроме того, Счетная палата выявила, что условия программы сформулированы непрозрачно и непонятны широкому кругу заемщиков, оказавшихся не в состоянии грамотно оформить заявки на реструктуризацию. Это обусловило высокий процент отказов в реструктуризации со стороны лидеров рынка ипотечного кредитования, отмечают аудиторы.

Не устроило Счетную палату и то, что дополнительные механизмы реструктуризации ипотечного кредита в рублях не были использованы кредиторами. Так, из 233 рублевых ипотечных кредитов, выплаты по которым осуществлены на 1 мая, ставка была снижена только по восьми, пролонгированы на срок свыше года восемь, сумма списания основного долга превысила сумму возмещения лишь по трем.

Наконец, не был востребован механизм реструктуризации со снижением денежных обязательств заемщика за счет изменения валюты кредита по курсу ниже курса Банка России. По данным Счетным палаты, на 1 мая из 461 реструктурированного кредита с выплаченным возмещением этот механизм использован лишь в 6,7% случаев.

Счетная палата отметила и два положительных аспекта программы. Особое условие программы, нацеленное на валютных заемщиков, позволило обеспечить на первых этапах реструктуризацию кредитов для них. На 1 мая 2018 года 66,43% реструктурированных кредитов с выплаченным возмещением являются валютными, что является положительным аспектом реализации программы.

Кроме того, на 1 мая 83,1% реструктурированных ипотечных кредитов (займов) были предоставлены семьям, которые наиболее остро нуждались в программе господдержки, то есть семьям с детьми и невысоким уровнем дохода, для которых обеспеченное ипотекой жилье является единственным.

По итогам проведенного анализа госпрограммы Счетная палата направила в «Дом.РФ» информационное письмо, сообщили в палате. В «Дом.РФ» заявили, что писем Счетной палаты по программе помощи ипотечным заемщикам не получали.

Главная проблема не в программе и ее условиях, а в том, что у банков нет заинтересованности идти навстречу попавшим в сложную финансовую ситуацию заемщикам, говорит руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Игорь Климов. «Реструктуризация и так длинного кредита подразумевает, как правило, его пролонгацию или платежные каникулы, что автоматически ухудшает качество кредита и требует увеличения резерва», — говорит эксперт. Банкам невыгодно реструктурировать такой кредит еще потому, что залог сейчас оценивается зачастую с дисконтом вплоть до 30%. «У нас нет институционального механизма, который бы, с одной стороны, дал возможность заемщику при ухудшении финансового положения реструктурировать кредит, а с другой стороны, не ухудшал его качество», — отмечает Климов.

Суть программы

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам, оператором которой стало Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК, сейчас — «Дом.РФ»), была запущена в июне 2015 года после обвала курса рубля в конце 2014 года. В рамках программы, изначально рассчитанной до 2017 года, планировалось помочь 22,5 тыс. заемщиков.

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На первый вариант программы правительство выделяло 4,5 млрд руб. По факту программа завершилась досрочно — банки в марте 2017 года выбрали предоставленный лимит.

Изначально программа предусматривала реструктуризацию рублевых и валютных ипотечных кредитов по ставке не выше 12% годовых и компенсацию части ежемесячного платежа (но не более 1,5 млн руб. в совокупности). С декабря 2016 года семье с одним или двумя детьми максимальный размер помощи составлял 20%, но не более 600 тыс. руб. Для всех остальных категорий граждан, перечисленных в постановлении (в том числе для граждан с ограниченными возможностями, ветеранов), — 30% и 1,5 млн руб.

По данным банков — участников программы, за период ее реализации поступило свыше 50 тыс. заявок граждан на реструктуризацию ипотечных жилищных кредитов. Из них помощь была одобрена 19 тыс. заемщикам. Между тем из-за досрочного исчерпания средств еще 16 тыс. согласованных заявок остались без реструктуризации.