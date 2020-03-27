ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы

Группа «РосДеньги» считается на рынке одной из крупнейших, однако она не входит в список лидеров от агентства «Эксперт РА». Причина в том, что аналитики не располагают достаточной информацией, пояснил директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Группа компаний «РосДеньги» не отличается высокой информационной прозрачностью. На сайте представлена не самая актуальная отчетность только одной из многочисленных компаний (активы 490 тыс. руб.)». Даже наличие большой сети отделений мало говорит о масштабах бизнеса, подчеркивает он.

Помимо «Финансовой лиги» и «Финпродукта», имевших статус микрокредитных компаний, в группу «РосДенег» официально входит еще семь организаций, следует из информации на сайте. По данным ЦБ, в разные годы они были исключены из реестра МФО. Таким образом, в группе теперь нет ни одной организации, которая может легально выдавать микрозаймы.

Лидер по жалобам

Компании, работавшие под вывеской «РосДенег», неоднократно допускали нарушения: активисты ОНФ фиксировали их, обращались в правоохранительные и надзорные органы, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Бренд «РосДеньги» фигурировал в истории с ульяновским коллектором: в начале 2016 года взыскатель бросил бутылку с зажигательной смесью в дом должника, напоминает она. Изначально оператор компании подтверждал, что у должника действительно был заключен договор займа с «РосДеньгами», по которому была просрочка, и долг в таком случае взыскивает коллекторское агентство. Позже компания заявила, что долга не было.

Структуры «РосДенег» на протяжении нескольких лет были лидерами по количеству жалоб клиентов, указывает и директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин: «В среднем среди кредитных организаций на группу компаний «РосДеньги» приходилось более 10% жалоб, причем треть из них была именно на некорректное общение [с должниками]. Поэтому мы полностью поддерживаем решение ЦБ и надеемся, что недобросовестные практики взыскания станут единичными случаями среди кредиторов».

По закону микрофинансовые компании обязаны состоять в саморегулируемых организациях (СРО). На 25 марта минимум шесть компаний из группы «РосДеньги» входили в СРО «Союз микрофинансовый альянс», следует из данных на его сайте. Еще четыре компании были исключены из объединения. Президент СРО Андрей Лебедев отказался от комментариев.

Директор крупнейшего объединения на рынке СРО «МиР» Елена Стратьева сообщила, что компании группы «РосДеньги» не входили в реестр их организации, но регулярно попадали в поле зрения контрольного отдела, который отслеживает публикации в СМИ и публичные жалобы.

По словам Стратьевой, сейчас у СРО не всегда есть законные возможности исключать недобросовестных игроков из реестра. «Буквально до последнего времени, даже если СРО считала ту или иную практику недобросовестной, формально не нарушающей законы и подзаконные акты, но нарушающей права потребителей финансовых услуг, она не всегда могла исключить за это компанию, если та не имела иных формальных нарушений», — поясняет директор «МиР».

Шансы на возвращение

Продолжать работу на рынке, несмотря на жалобы, «РосДеньги» могли благодаря своей структуре. В реестре микрофинансовых организаций ЦБ компании с таким названием нет. «Это так называемый зонтичный бренд — торговая марка, которая объединяла целую группу компаний. Формально в такой структуре нет никакого нарушения. Но у нас были все основания полагать, что таким образом «РосДеньги» просто обходили требования регулятора», — отмечает Лазарева. По ее словам, как только одна из компаний, входящих в структуру, выбывала из реестра МФО, ее заменяли другие, работающие под этим брендом: «Часто даже коллектив конкретной точки не менялся».

СРО «МиР» обращала внимание ЦБ на практику «реинкарнации» недобросовестных МФО, подчеркивает Стратьева: «Компании не стесняются не только использовать бренд ранее исключенного юрлица, но и прямо указывают в своей рекламе на преемственность с ним. Примером такого поведения как раз были компании группы «РосДеньги».

«РосДеньги» — это зарегистрированный товарный знак, использование которого без разрешения правообладателя невозможно. То есть просто взять и начать выдавать микрокредиты с использованием данного обозначения нельзя, для этого необходимо разрешение правообладателя», — поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он напоминает, что в разные годы под брендом «РосДеньги» начинали работать разные МКК и, вероятно, это совпадало с интересами владельца товарного знака. Закону это не противоречит, констатирует юрист.

ЦБ все же может сдержать возникновение новых «клонов» известных брендов, считает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Марина Филиппова. «Приобрести статус микрофинансовой организации заново будет непросто. Закон устанавливает жесткие требования не только к самому юридическому лицу, но и к его учредителям (участникам), а также руководителям. Банк России также обязан учитывать и деловую репутацию указанных лиц, что дает ему возможность пресекать возможные злоупотребления», — говорит она.

Обязательства перед клиентами

Исключение МФО из реестра Банка России означает, что компания не может выдавать микрозаймы, но не означает обязательную ликвидацию юрлица. В этом случае фирма может получать назад ранее выданные микрозаймы.

«ЦБ обязан инициировать процедуру принудительной ликвидации такого юридического лица, если у него имеются обязательства по договорам займа перед физическими лицами, в том числе ИП. В иных случаях юрлицо продолжает осуществлять свою деятельность, за исключением микрофинансовой», — поясняет Филиппова.

Отчетность по РСБУ не позволяет понять объем обязательств группы «РосДеньги», а также структуру этих обязательств, отмечает Уклеин. На рынке МФО существуют два вида юридических лиц — МКК и МФК, требования к последним намного строже. «Привлекать средства физлиц МКК не имеют права — это могут делать только микрофинансовые компании, но компании научились обходить этот запрет. Например, кредиторы МКК «Брио Финанс» инвестировали через промежуточную техническую компанию, которая не имела отношения к микрофинансовому рынку», — напоминает аналитик.

Если МФО привлекала инвестиции от граждан, ей придется погасить обязательства перед ними или пройти через банкротство. «Так как эти компании не имели статуса МФК, долг перед физлицами не должен был образоваться. Все долги этих компаний, если таковые были, могут быть как перед связанными структурами, так и перед организациями, которые собирали деньги с населения», — резюмирует Уклеин.