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В Сбербанке назвали пользователей чековых книжек жителями каменного века

Зампред банка Анатолий Попов пожалел граждан США и отметил, что там этим инструментом при расчетах пользуются 40% граждан
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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Расчеты при помощи чековых книжек все еще популярны в США, этим инструментом пользуются коло 40% граждан. Об этом на конференции Сбербанка заявил зампред правления банка Анатолий Попов, передает «РИА Новости».

«Вы представляете, люди в каменном веке живут. Ну что поделать...» — заявил он. По словам Попова, в США он посетил банк J.P. Morgan, который разработал решение искусственного интеллекта, позволяющее читать чеки.

Он обратился к аудитории с вопросом, есть ли у кого-то из присутствующих чековая книжка. «Дело в том, что чековая книжка — это был большой бумажный инструмент для получения наличных в наших кассах», — заявил Попов. Однако теперь «чековые книжки мы уничтожили для работы, в том числе и со Сбербанком».

Как писал «Коммерсантъ», в 1996 году зампред Банка России Татьяна Парамонова, которая отвечала за платежные технологии, «решила, что развивать и чеки, и банковские карты не имеет смысла, и приняла решение в пользу карт».

В 2018 году газета сообщила, что чековые книжки корпоративных клиентов, которые используются для снятия наличных на зарплату и хозяйственные нужды, по идее Центробанка будут заменены на корпоративные карты и зарплатные проекты. Газета отмечала, что полной статистики об использовании этого инструмента нет, но Сбербанк ежедневно обналичивал около 12 тыс. чеков.

В 2019 году Сбербанк предложил корпоративным клиентам электронный чек. По его подсчетам, после внедрения услуги количество выдаваемых им бумажных чековых книжек снизилось на 30%.

Согласно данным исследования statista.com, проведенного в США в декабря 2017 года, 20% участников опроса пользовались бумажными чеками для оплаты 10–19% своих покупок.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк
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