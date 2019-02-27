Эксперты сравнили инвестиции 1900 года в развитые и развивающиеся рынки

Инвесторы, вложившие один доллар в активы на развивающихся рынках в 1900-м, к прошлому году получили бы почти $4 тыс., а такие же инвестиции в развитые страны принесли бы около $12 тыс., подсчитали в Лондонской школе бизнеса

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Инвестиции в развитые рынки, сделанные в 1900 году, принесли бы в три раза больше доходов, чем вложения в активы на развивающихся рынках, следует из исследования Лондонской школы бизнеса, проведенного по заказу швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse (*pdf).

Согласно оценкам аналитиков, каждый вложенный в 1900 году в экономику развитых стран американский доллар сейчас принес бы $11821. Возврат на инвестиции в развивающиеся страны при этом был бы скромнее — $3745.

У развивающихся рынков были хорошие показатели в начале XX века, однако на них сильно повлияли такие события, как революция 1917 года в России. В то же время они меньше пострадали от биржевого краха в 1929-м. С середины 1930-х годов и до середины 1940-х годов развивающиеся и развитые рынки показывали одинаковую доходность.

Однако после Второй мировой войны, с 1945-го по 1949-й годы, развивающиеся рынки начали отставать. В частности, акции японских компаний потеряли 98% своей стоимости в долларах США, китайские биржи были закрыты в 1949-м после прихода к власти Коммунистической партии. Позднее развивающиеся рынки несколько раз приближались по своей доходности к развитым, но не смогли догнать их, говорится в исследовании.

Доходность 119-летнего вклада в размере одного доллара США в активы на развивающемся рынке составила 7,2% годовых против 8,2% в развитых странах.