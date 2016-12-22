В НПФ «Будущее» поменялся генеральный директор

Глава фонда Николай Сидоров уходит со своего поста, чтобы заниматься собственными проектами. Освободившуюся должность займет его нынешний заместитель Мария Калинкина

Николай Сидоров (Фото: Василий Шапошников / ‹‹Коммерсантъ››)

Генеральный директор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Николай Сидоров уходит со своей должности. Об этом РБК заявил представитель ПАО «Финансовая группа «Будущее».

По словам представителя фингруппы, Сидоров ушел «заниматься своими проектами», притом без конкретного места работы.

По словам источника РБК, близкого к НПФ, место Сидорова займет его нынешний заместитель Мария Калинкина. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к ФГ «Будущее». Позднее уход Сидорова и назначение Калинкиной фонд подтвердил в официальном релизе.

На сайте НПФ «Будущее» указано, что с 2003 по 2008 год Калинкина занимала должность директора по региональному развитию НПФ «СтальФонд», в 2008–2014-м была директором по клиентскому обслуживанию фонда, а в январе 2015 года стала вице-президентом по продажам и клиентскому обслуживанию.

Николай Сидоров с 1996 по 2013 год работал в Абсолют Банке, где с 2005-го занимал должность председателя правления. В 2014 году он стал председателем правления банка «Рублев», а в марте 2015-го ​— генеральным директором НПФ «Благосостояние ОПС», который в июне был переименован в «Будущее».