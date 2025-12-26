Сбербанк введет комиссии по не привязанным к картам платежным счетам

С начала 2026 года «Сбер» введет плату за обслуживание платежных счетов, которые не привязаны к банковским картам и активно не используются. Эти счета банк ввел в 2023 году в привязке к картам, но их можно было открывать и без нее

С 1 января 2026 года Сбербанк изменит условия обслуживания платежных счетов физлиц, к которым не привязаны банковские карты, следует из информации на сайте кредитной организации. Первым на изменения обратил внимание Telegram-канал «Дайджест».

Если клиент не выполнит одно из условий бесплатности, то базовая ежемесячная комиссия по всем подобным счетам человека составит 150 руб., а для молодежи от 14 до 21 года — 40 руб.

Чтобы не столкнуться с комиссией, как разъясняет "Сбер", можно:

оформить и привязать к платежному счету бесплатную карту;

получать на счет зарплату;

оплачивать с этого счета покупки в интернете или по QR-коду в мобильном приложении (траты по всем счетам и картам «Сбера» должны превышать 5 тыс. руб. в месяц);

закрыть ненужный счет в офисе банка или мобильном приложении.

Закрытие платежного счета возможно, только если на нем не будет денег. Сначала он будет заблокирован на 30 дней, а затем закроется. На сайте «Сбера» не уточняется, будет ли взиматься комиссия по «спящим» счетам, если клиент успеет заблокировать их до конца года — до нового года осталось меньше 30 дней, после 1 января такие счета еще не будут считаться формально закрытыми. РБК направил запрос в Сбербанк.

Платежный счет как инструмент с 2023 года автоматически появился у клиентов «Сбера» в разделе «Кошелек» мобильного приложения, следует из информации на сайте банка. В блоге для клиентов отмечается, что на платежном счете отображается та же сумма остатка, что на карте клиента, но обоими инструментами можно пользоваться по отдельности. Например, если карта потеряется, и клиент ее заблокирует, чтобы перевыпустить новую, то счет останется и можно продолжать им пользоваться. Со счета нельзя делать покупки в интернете как картой и в обычных магазинах, но можно через SberPay или сканируя QR-код, если он есть на кассе.

В блоге описана еще одна схема — открытие нескольких платежных счетов, чтобы разделять доходы для более удобного финансового планирования. «Вы можете открыть любое количество платежных счетов, и с их помощью разделять деньги. Например, на один счет откладывать деньги на квартплату, на второй — для покупок в супермаркете, на третий — деньги на спорт и саморазвитие», — отмечается в материалах «Сбера». Для «серьезных и длинных накоплений» там рекомендуют клиентам открывать накопительные счета, а для «разделения трат в режиме «здесь и сейчас» — платежные.