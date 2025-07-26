Названы типы поселений с самыми высокими тратами россиян. Инфографика
Одни из самых высоких трат россиян были зафиксированы в муниципалитетах, которые выполняли роль научных и административных центров в России. Эти траты зачастую сравнимы с расходами, которые несут жители центра Москвы. Это следует из данных «СберИндекса» в исследовании «Потребление муниципалитетов России 2023–2025: пространство и статистика», с которым ознакомился РБК.
В поселениях, которые являются научными центрами, средние траты россиян в месяц (по данным на май 2025 года) составили 39,8 тыс. руб. Административными центрами — так же 38,9 тыс. руб. При этом в добывающих центрах они были ниже — 37,6 тыс. руб.
Выше этих цифр расходы в урбанизированных пригородах агломераций (41,6 тыс. руб.), а также — в Петербурге и Москве. Ниже — в селах (от 23,1 тыс. руб. до 29,3 тыс. руб.).
При этом разница в расходах заметна в первую очередь не между регионами, а внутри них, пишут авторы исследования. Так, жители центральных районов Москвы тратят немногим больше, чем в других муниципалитетах (40,9 тыс. руб.), а густонаселенных районов Москвы даже меньше — 35,7 тыс. руб.
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