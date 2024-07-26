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Финансы ,  
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В Москве арестовали главу клиринга по биржевым торгам газом

В Москве задержали председателя правления ЦК «РДК» Сергея Горбаченко по статье о растрате в особо крупном размере (160 УК), сказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам. В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что Сергей Горбаченко отправлен под домашний арест до 25 сентября.

ЦК «РДК» входит в систему «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ). «В настоящее время НКО ЦК РДК (АО) осуществляет клиринг по обязательствам из договоров с биржевым товаром, заключаемых в секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ». НКО ЦК РДК (АО) оказывает участникам клиринга клиринговые услуги по договорам, заключенным в секции срочного рынка биржи, являясь центральным контрагентом по всем срочным контрактам», — говорится на сайте организации.

Сергей Горбаченко — ранее возглавлял Клиринговый центр РТС, входил в правление НКЦ.

РБК направил запрос в НКО ЦК РДК. В пресс-службе СПбМТСБ отказались от комментариев

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клиринг Тверской суд газ СПбМТСБ
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