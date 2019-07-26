ЦБ назначил второго финансового омбудсмена из числа своих сотрудников и может вскоре назначить третьего, рассказали источники РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке. Она приступит к исполнению обязанностей с 19 августа 2019 года, говорит один из собеседников РБК, ее кандидатуру совету директоров предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По словам одного из собеседников РБК, Никитина будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

Представитель службы финансового уполномоченного не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в ЦБ.

До назначения в ЦБ Никитина курировала юридическое направление в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Третьим страховым омбудсменом может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, сообщили РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально его кандидатура на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, знает один из них. Писаревский работает в ФСС с 2014 года, до этого был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, ранее — советником аппарата комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, комитета Госдумы по культуре и туризму.