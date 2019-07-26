ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,21 -0,03 EUR Бирж. 70,40 -0,04 Brent 63,53 -0,19% USD Нал. 63,54 62,79 EUR Нал. 70,87 70,00 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1136 -0,0003 BTC/USD Бирж. 9 768,30 -118,57 IMOEX 2 726,22 +0,93% RTSI 1 358,47 +0,86% DJIA 27 140,98 -0,47% Nasdaq 8 238,54 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alphabet $1 385 (+12,15%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Alphabet $1 385 (+12,15%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 13:15
«Нафтогаз» опроверг сведения о предложении Москвы по краткосрочной сделке Бизнес, 16:13 Зеленский обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе Политика, 16:11 Судно под иранским флагом затонула близ порта в Азербайджане Общество, 16:07 Продажа Головина и Витиньо помогла ЦСКА выйти из убытка Спорт, 16:01 ЦБ назначил второго финансового омбудсмена Финансы, 15:52 «Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке Финансы, 15:51 Трансмашхолдинг опроверг планы купить «Мотовилихинские заводы» Бизнес, 15:49 Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название Общество, 15:44 МИД посоветовал россиянам меньше бывать на улице в Европе из-за жары Общество, 15:40 Знать в лицо: где и как применяется биометрия в России и за рубежом Pro, 15:35 Совфед одобрил закон о выплатах пособий на детей до трех лет Общество, 15:26 Матрос с Nika Spirit сообщил подробности задержания танкера Политика, 15:22 «Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателю Бизнес, 15:15 Бывший московский префект возглавил управляющую компанию фонда Ролдугина Общество, 15:14
Финансы ,  
0 
ЦБ назначил второго финансового омбудсмена
ЦБ назначил второго финансового омбудсмена из числа своих сотрудников и может вскоре назначить третьего, рассказали источники РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу назначил второго финансового омбудсмена, им станет замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, сообщили три источника РБК на финансовом рынке. Она приступит к исполнению обязанностей с 19 августа 2019 года, говорит один из собеседников РБК, ее кандидатуру совету директоров предложил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По словам одного из собеседников РБК, Никитина будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций.

Представитель службы финансового уполномоченного не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в ЦБ.

До назначения в ЦБ Никитина курировала юридическое направление в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

Третьим страховым омбудсменом может стать первый зампред Фонда социального страхования Евгений Писаревский, сообщили РБК его знакомый и источник на финансовом рынке. Официально его кандидатура на рассмотрение совета директоров ЦБ пока не выдвигалась, знает один из них. Писаревский работает в ФСС с 2014 года, до этого был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, ранее — советником аппарата комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму, комитета Госдумы по культуре и туризму.

Созданный ЦБ институт финансового омбудсмена начал свою работу с 1 июня 2019 года. В конце августа 2018 года ЦБ назначил главным финансовым уполномоченным Юрия Воронина, который с 2013 года руководил аппаратом Счетной палаты России, а в июне 2018 года стал советником председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Сейчас омбудсмен рассматривает только имущественные споры по ОСАГО, каско и ДСАГО. Это значит, что перед подачей иска к страховщику потребитель обязан сначала обратиться к омбудсмену, услуга которого для него бесплатна. Тот, в свою очередь, обязан рассмотреть жалобу за 15 рабочих дней. За первый месяц служба финансового уполномоченного получила 2390 обращений, 1842 из которых отказалась рассматривать — в основном из-за несоблюдения потребителями предусмотренного законом претензионного порядка разрешения спора, заявлял Воронин.

С 1 июня к институту финансового омбудсмена присоединились страховщики, занимающиеся моторными видами страхования. Позже к новой системе присоединятся остальные страховщики (кроме страховых организаций, осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование), с 1 января 2020 года — микрофинансовые организации, а с 1 января 2021 года — кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организации и негосударственные пенсионные фонды.

Авторы: Татьяна Ломская, Юлия Старостина
Теги: ЦБ, Страхование, ОСАГО, Финансовый омбудсмен
Материалы по теме
Финансовый омбудсмен вынес первое решение в споре об ОСАГО
Финансы
В России появился финансовый омбудсмен
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter