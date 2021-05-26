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Финансы ,  
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Британские власти допустили запрет листинга при угрозе нацбезопасности

Власти планируют получить дополнительные полномочия по регулированию биржи с целью борьбы с «грязными деньгами», пишет FT. Консультации по этому вопросу начнутся в ближайшие недели
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Правительство Великобритании планирует расширить свои полномочия по регулированию работы Лондонской фондовой биржи (LSE) и запретить на ней листинг компаний, деятельность которых может представлять угрозу национальной безопасности, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей Минфина.

«Репутация Великобритании как страны с прозрачным и ясным рынком делает страну привлекательным глобальным финансовым центром. Мы рассчитываем укрепить данный имидж, расширив полномочия для блокирования листинга, который представляет угрозу национальной безопасности», — приводит газета заявление Минфина.

Министр финансов Риши Сунак хочет получить дополнительные полномочия по регулированию биржи в целях борьбы с «грязными деньгами», указывает FT. Консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами начнутся в ближайшие недели.

Сейчас решение о листинге компаний принимает специальное подразделение в составе независимого от правительства Управления по финансовому регулированию и надзору. Согласно планам Сунака, рассматривать вопросы допуска ряда фирм на биржу должен также Совет национальной безопасности Великобритании, куда входят члены кабмина и представители силовых структур.

На консультации будут выдвинуты предложения, согласно которым правительство сможет не допустить листинг, если бы это дало иностранному государству доступ к государственной или коммерческой тайне, указывает FT. Компании, принадлежащие людям, деятельность которых может нанести ущерб интересам Великобритании, также могут быть заблокированы от размещения в Лондоне, отмечает газета.

Планы не связаны с какими-то конкретными компаниями или странами, но депутаты выразили обеспокоенность тем, что правила позволили российскому бизнесмену Олегу Дерипаске выйти на биржу с компанией EN + в ноябре 2017 года, пишет FT.

В то же время, согласно FT, деловые круги предупредили, что в результате запрета на листинг ряда компаний Лондон может навредить привлекательности биржи для бизнеса. Вместе с тем правительство хочет стимулировать увеличение объемов размещения акций в Лондоне. Так, правительство рассматривает возможность отказа от новых жестких правил аудита для листингов, пишет FT.

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Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Лондонская фондовая биржа Великобритания
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