ЕЦБ назвал самую грубую ошибку финансовой политики

Худшей из возможных ошибок член совета управляющих ЕЦБ назвал преждевременное снижение ставок. «Если расслабиться слишком рано, инфляция может возродиться и тогда ставки придется поднимать куда выше», — объяснил член совета банка

Вид на штаб-квартиру ЕЦБ во Фракфурте-на-Майне, Германия (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики стало бы самой грубой ошибкой, так как позволило бы вновь усилиться инфляции, заявил в интервью телеканалу Bloomberg член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он порекомендовал со снижением установленных регулятором процентных ставок лучше не спешить.

«Это (преждевременное снижение ставок. — РБК) точно хуже, чем немного подождать. Из опыта 1970-х и 1980-х годов мы помним, что, если расслабиться слишком рано, инфляция может возродиться и тогда ставки придется поднимать куда выше», — пояснил Казакс.

На заседании 25 января совет управляющих ЕЦБ постановил не менять ключевые процентные ставки. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная — 4,75%, а депозитная — 4%. Отказ снижать ставки в ЕЦБ объяснили решимостью вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в год и пообещали сохранять ставки на нынешнем уровне так долго, как это потребуется.

В декабре 2023 года годовая инфляция в еврозоне выросла до 2,9% (в ноябре было 2,4%), что стало первым ее увеличением с октября 2022 года. Быстрее всего росли цены на продукты, табак и алкоголь, в этом сегменте годовая инфляция составила 6,1%. Однако в ЕЦБ считают, что тенденция к снижению общей инфляции по-прежнему в силе, а уже установленные регулятором процентные ставки непременно приведут к ее возвращению на целевой уровень.

«Есть много способов достичь 2%: можете сделать мелкие шаги раньше или более крупные шаги несколько позже — выбор будет зависеть от данных», — пояснил Казакс.