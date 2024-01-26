ЕЦБ назвал самую грубую ошибку финансовой политики
Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики стало бы самой грубой ошибкой, так как позволило бы вновь усилиться инфляции, заявил в интервью телеканалу Bloomberg член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он порекомендовал со снижением установленных регулятором процентных ставок лучше не спешить.
«Это (преждевременное снижение ставок. — РБК) точно хуже, чем немного подождать. Из опыта 1970-х и 1980-х годов мы помним, что, если расслабиться слишком рано, инфляция может возродиться и тогда ставки придется поднимать куда выше», — пояснил Казакс.
На заседании 25 января совет управляющих ЕЦБ постановил не менять ключевые процентные ставки. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная — 4,75%, а депозитная — 4%. Отказ снижать ставки в ЕЦБ объяснили решимостью вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в год и пообещали сохранять ставки на нынешнем уровне так долго, как это потребуется.
В декабре 2023 года годовая инфляция в еврозоне выросла до 2,9% (в ноябре было 2,4%), что стало первым ее увеличением с октября 2022 года. Быстрее всего росли цены на продукты, табак и алкоголь, в этом сегменте годовая инфляция составила 6,1%. Однако в ЕЦБ считают, что тенденция к снижению общей инфляции по-прежнему в силе, а уже установленные регулятором процентные ставки непременно приведут к ее возвращению на целевой уровень.
«Есть много способов достичь 2%: можете сделать мелкие шаги раньше или более крупные шаги несколько позже — выбор будет зависеть от данных», — пояснил Казакс.
В конце 2022 года инфляция в еврозоне превышала 10%. В последние полтора года ЕЦБ проводит политику ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с ускоряющейся инфляцией, последовательно повышая процентные ставки на десяти заседаниях подряд. Начиная с июля 2022 года ЕЦБ активно повышал ставки: до этого момента ставка по депозитам была отрицательной (минус 0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы