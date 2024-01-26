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Финансы ,  
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ЕЦБ назвал самую грубую ошибку финансовой политики

Мартиньш Казакс из ЕЦБ назвал преждевременное снижение ставок грубой ошибкой
Худшей из возможных ошибок член совета управляющих ЕЦБ назвал преждевременное снижение ставок. «Если расслабиться слишком рано, инфляция может возродиться и тогда ставки придется поднимать куда выше», — объяснил член совета банка
Вид на штаб-квартиру ЕЦБ во Фракфурте-на-Майне, Германия
Вид на штаб-квартиру ЕЦБ во Фракфурте-на-Майне, Германия (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики стало бы самой грубой ошибкой, так как позволило бы вновь усилиться инфляции, заявил в интервью телеканалу Bloomberg член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он порекомендовал со снижением установленных регулятором процентных ставок лучше не спешить.

«Это (преждевременное снижение ставок. — РБК) точно хуже, чем немного подождать. Из опыта 1970-х и 1980-х годов мы помним, что, если расслабиться слишком рано, инфляция может возродиться и тогда ставки придется поднимать куда выше», — пояснил Казакс.

На заседании 25 января совет управляющих ЕЦБ постановил не менять ключевые процентные ставки. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная — 4,75%, а депозитная — 4%. Отказ снижать ставки в ЕЦБ объяснили решимостью вернуть инфляцию к целевому показателю в 2% в год и пообещали сохранять ставки на нынешнем уровне так долго, как это потребуется.

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В декабре 2023 года годовая инфляция в еврозоне выросла до 2,9% (в ноябре было 2,4%), что стало первым ее увеличением с октября 2022 года. Быстрее всего росли цены на продукты, табак и алкоголь, в этом сегменте годовая инфляция составила 6,1%. Однако в ЕЦБ считают, что тенденция к снижению общей инфляции по-прежнему в силе, а уже установленные регулятором процентные ставки непременно приведут к ее возвращению на целевой уровень.

«Есть много способов достичь 2%: можете сделать мелкие шаги раньше или более крупные шаги несколько позже — выбор будет зависеть от данных», — пояснил Казакс.

В конце 2022 года инфляция в еврозоне превышала 10%. В последние полтора года ЕЦБ проводит политику ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с ускоряющейся инфляцией, последовательно повышая процентные ставки на десяти заседаниях подряд. Начиная с июля 2022 года ЕЦБ активно повышал ставки: до этого момента ставка по депозитам была отрицательной (минус 0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

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ЕЦБ денежно-кредитная политика Инфляция базовая ставка
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