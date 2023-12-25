Набиуллина ушла от оценки присвоенного ей статуса «разрушителя года»

Эльвира Набиуллина (Фото: РБК)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала комментировать присвоенный ей журналом Politico статус «разрушителя года», но подтвердила приверженность выбранному Банком России курсу.



«Я считаю, что ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — рассказала она в интервью РБК.

Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, в том числе благодаря ее рыночному характеру и бизнесу, который смог быстро адаптироваться.

В то же время она призвала не думать, что после того, как Россия прошла 2022 год, ей «море по колено». По словам главы ЦБ, санкционное давление в будущем может усилиться.

Глава ЦБ также признала проблемы в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи и снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций.

В ноябре Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». Всего было три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption). В последней категории первое место заняла Набиуллина.

Disruption можно перевести на русский язык как «нарушение», «распад», «развал» или «разрушение». Politico включает в эту категорию личностей, кардинально изменивших сферу/отрасль/профессию.

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Как отметило издание, глава российского ЦБ является «главным технократом», поддерживающим политику президента России Владимира Путина. Politico отмечает, что она смогла доказать свой профессионализм и не раз «спасала» российскую экономику и удерживала ее на плаву.

«[Глава ЦБ] также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», — говорилось в сообщении.