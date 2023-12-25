Набиуллина ушла от оценки присвоенного ей статуса «разрушителя года»
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не стала комментировать присвоенный ей журналом Politico статус «разрушителя года», но подтвердила приверженность выбранному Банком России курсу.
«Я считаю, что ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — рассказала она в интервью РБК.
Набиуллина отметила, что структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, в том числе благодаря ее рыночному характеру и бизнесу, который смог быстро адаптироваться.
В то же время она призвала не думать, что после того, как Россия прошла 2022 год, ей «море по колено». По словам главы ЦБ, санкционное давление в будущем может усилиться.
Глава ЦБ также признала проблемы в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи и снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций.
В ноябре Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в будущем году «сформируют политическую жизнь Европы». Всего было три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption). В последней категории первое место заняла Набиуллина.
Disruption можно перевести на русский язык как «нарушение», «распад», «развал» или «разрушение». Politico включает в эту категорию личностей, кардинально изменивших сферу/отрасль/профессию.
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Как отметило издание, глава российского ЦБ является «главным технократом», поддерживающим политику президента России Владимира Путина. Politico отмечает, что она смогла доказать свой профессионализм и не раз «спасала» российскую экономику и удерживала ее на плаву.
«[Глава ЦБ] также сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля», — говорилось в сообщении.