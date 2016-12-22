ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

ЦБ проверяет банки на предмет соблюдения запрета на трансграничные переводы в сфере азартных игр. Обязанность блокировать их у банков появилась в конце мая. Теневой оборот рынка интернет-казино в России оценивается в $3 млрд

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Банк России проводит проверку соблюдения банками запрета на осуществление клиентских переводов в пользу зарубежных организаторов азартных игр, действующих не по российскому законодательству. Это требование предусмотрено законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

О проверке РБК рассказали пять источников в государственных и частных банках. Информацию о таких платежах ЦБ запрашивал в сентябре, уточнили два собеседника, отметив, что об итогах проверки они пока не осведомлены. По словам одного из источников РБК, со стороны правительства ситуацию с трансграничными платежами в пользу операторов азартных игр анализируют специалисты Минфина.

Законодательная норма, вводящая запрет на транзакции в пользу организаторов азартных игр, вступила в силу в конце мая 2018 года. Согласно документу банки — эмитенты платежных карт обязаны отказывать клиентам-физлицам в трансграничных переводах по картам в пользу получателей в тех случаях, если код или другой идентификатор транзакции указывает на то, что получатель организует азартные игры не по законам России. Речь идет о переводах в пользу казино, лотерей, букмекерских контор и т.д.

В ЦБ не ответили на вопросы РБК о проверках. В Минфине пояснили, что ​перечень лиц, осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства, формируется Федеральной налоговой службой. «По поводу мониторинга требований также необходимо уточнить в ФНС», — отметили в ведомстве. РБК направил запрос в ФНС. «Любая информация о конкретных действиях ведомства в отношении кого-либо является закрытой и обсуждению в публичной плоскости не подлежит в силу специфики нашей деятельности», — ответили в Росфинмониторинге​.

В топ-10 крупных банков также направлены запросы о том, проходила ли у них проверка ЦБ и каковы ее результаты.

В Сбербанке РБК сообщили, что банк блокирует платежи по картам в пользу зарубежных заведений, занимающихся организацией и проведением азартных игр. Платежи по картам в адрес игорных заведений на территории России банк не ограничивает, уточнили в банке. В ВТБ сообщили, что банк проводит все необходимые технические мероприятия для выявления и недопущения операций по переводу средств в онлайн-казино в рамках российского законодательства.

В банке «Открытие» отметили, что получение денег за участие в лотерее и тотализаторе, а также выплата выигрышей «относятся к операциям, подлежащим обязательному контролю», в том числе в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Остальные банки из топ-10 не ответили на запросы РБК.

Проведение азартных игр в Рунете запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, но закрыть многие такие площадки невозможно, поскольку их операторы зарегистрированы в офшорах, например, на Гибралтаре и в Кюрасао. Для борьбы с этим явлением и были разработаны поправки в законодательство, обязывающие банки блокировать транзакции от физлиц в адрес подобных структур. Год назад аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов оценивал теневой оборот рынка интернет-казино в России как минимум в $3 млрд.