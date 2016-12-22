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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Финансы, 06:41
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ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Права на осуществление банковских операций лишился зарегистрированный в Екатеринбурге «Уралтрансбанк». По размеру активов в России он занимал 196 место
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургско «Уралтрансбанка». Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора. На 1 октября в банковской системе России кредитная организация занимала 196 место.

Решение ЦБ, как пояснили в пресс-службе, было связано неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также «значением всех нормативов достаточности собственных средств [банка] ниже 2%» и падением размера капитала «Уралтрансбанка» ниже минимального значения. В течение последних 12 месяцев Банк России, как напомнил регулятор, трижды применял в отношении екатеринбургской кредитной организации меры надзорного реагирования. В отношении банка он, в частности, дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Однако эти меры не оказали должного эффекта.

«Уралтрансбанк», как напомнили в ЦБ, «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска». Проведенная в 2017 году проверка, которая сделала его надлежащую оценку, выявила также существенное снижение размера капитала финансовой организации, несоблюдение обязательных нормативов и, как следствие, наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, отмечается в сообщении регулятора.​

Материал дополняется.​​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ЦБ , Отзыв лицензии
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