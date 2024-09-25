Власти одобрили штрафы за привлечение инвестиций россиян без лицензии

Правкомиссия одобрила возложение на МВД обязанностей по привлечению к административной ответственности компаний и граждан, незаконно привлекающих инвестиции от населения. Новые санкции могут затронуть и блогеров, допускают юристы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению в законопроект, наделяющий МВД полномочиями по наказанию компаний и граждан за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Текст предлагаемых поправок в Кодекс об административных правонарушениях, а также материалы их обсуждения есть у РБК. Подлинность документов подтвердил источник, близкий к правкомиссии. Поправки были одобрены на ее заседании, сообщили два источника, знакомых с ходом рассмотрения инициативы.

В поправках предусмотрены санкции по двум основаниям:

за «оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом», не имеющим права на ведение такой деятельности (то есть лицом, у которого нет соответствующей лицензии Банка России). По этой части граждан-нарушителей предлагается штрафовать на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. руб., должностных лиц — на 20–50 тыс. руб. Для юридических лиц прописаны штрафы в размере 300–500 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 60 суток;

за привлечение инвестиций от населения с нарушением требований, предусмотренных п. 1 ст. 5 федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-Ф3 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». В требованиях этой статьи указано, что запрещены реклама и предложение в любой другой форме неограниченному кругу лиц инструментов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов. Также запрещены реклама и предложение ценных бумаг, чье размещение запрещено в России или не предусмотрено законодательством страны. Здесь санкции более жесткие: 30–50 тыс. руб. — для граждан, 50–100 тыс. руб. — для должностных лиц. Для юридических лиц предлагается штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В документах подчеркивается, что административные санкции предусмотрены только для тех случаев, где отсутствуют признаки уголовно наказуемых деяний.

Опрошенные РБК юристы полагают, что под санкции за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц могут попасть не только те, кто непосредственно привлекает деньги граждан, но и те, кто рекламирует инвестиционные проекты, в том числе блогеры и известные личности.

Кого могут привлечь к ответственности

Формулировка «оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц», указанная в части первой новой статьи, подразумевает как предложение гражданам заключить договор, включая рекламные объявления, так и непосредственно заключение договора, а также любую иную деятельность, побуждающую физическое лицо вложить инвестиции, объясняет руководитель практики «Уголовно-правовая защита бизнеса» коллегии адвокатов «Регионсервис» Владимир Агапов. «Реклама может осуществляться любыми способами, в том числе реклама через интернет и при помощи привлечения блогеров», — уточняет эксперт.

«С 2016 года существует отдельная статья (ст. 14.62 КоАП РФ), которая предусматривает административную ответственность за организацию или осуществление деятельности финансовых пирамид. Новая предлагаемая статья позволит привлекать к ответственности не только за вовлечение граждан в финансовые пирамиды, но и за другую деятельность по привлечению инвестиций физических лиц», — говорит Агапов. Уполномоченными лицами, которые не подпадут под действие новой статьи, являются кредитные и некредитные финансовые организации с соответствующими лицензиями, а также лица, уполномоченные действовать в интересах таких организаций, добавляет эксперт. Наличие признаков уголовно наказуемых деяний будет определяться в каждом конкретном случае и может зависеть, например, от суммы ущерба, полагает Агапов.

Под действиями по привлечению инвестиций граждан следует понимать не только прямое предложение вложить средства в конкретный проект, но и любые косвенные формы воздействия, побуждающие физических лиц к инвестированию, в том числе рекламу с участием блогеров и известных лиц, согласна директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. «Важно учитывать, что рекламная деятельность, направленная на привлечение инвестиций, также может попасть под действие предлагаемой нормы, если за ней стоит лицо, не имеющее соответствующих прав и лицензий для привлечения средств физлиц», — уточняет эксперт. Если таким образом не ведется реклама финансовых пирамид, это может подпадать под административную, а не уголовную ответственность, полагает Яковлева.

Новыми поправками законодатель предлагает выделить из состава ст. 14.62 КоАП в отдельный административный состав уже описанную деятельность по привлечению средств, но с условием, что лицо, привлекающее средства, предлагает инвестировать их, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Но ст. 14.62 КоАП, действующая с 2016 года, работает плохо. Подходящие под эту статью кейсы являются именно финансовыми пирамидами с существенными суммами ущербов, которые наказываются уже по ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества), предусматривающей не только штрафы, но и лишение свободы на срок до шести лет, продолжает Горбунов. В этом ключе и новые поправки в КоАП не будут эффективны, пессимистичен юрист.

Как проходило обсуждение поправок

Законопроект с поправками в КоАП, предусматривающими введение ответственности для лиц, которые, не имея полномочий и лицензий, привлекают средства от частных инвесторов, был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года и прошел первое чтение в феврале 2024-го. После этого в течение нескольких месяцев МВД, Банк России, Минфин, Минюст и правительство обсуждали детали документа. Основная дискуссия развернулась вокруг того, кто должен составлять административные протоколы о нарушениях, следует из отзывов ведомств, с которыми ознакомился РБК.

МВД на начальном этапе обсуждения (конец 2023-го — весна 2024 года) предлагало возложить составление протоколов на ЦБ, хотя в предложенном к первому чтению проекте этот функционал предлагалось закрепить за полицией. Силовики отмечали, что полиция не уполномочена следить за соблюдением законодательства, регламентирующего инвестиционную деятельность. Кроме того, в МВД напоминали, что подобные протоколы кроме полиции вправе составлять «должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных органов». Третьим аргументом силовиков была ссылка на 86-Ф3 «О Центральном банке Российской Федерации», где указано, что защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов осуществляется как раз Банком России.

В ходе обсуждения позиции МВД на площадке правительства предложения по передаче регулятору полномочий по возбуждению административных дел не были приняты. При этом Банку России было «рекомендовано в случае получения жалоб на деятельность компаний с признаками финансовых пирамид осуществлять проверку наличия у таких компаний действующих лицензий, выданных Банком России, и при их отсутствии направлять указанные жалобы на рассмотрение в МВД России для последующего составления протоколов об административных правонарушениях», говорится в документах.

После этого (август 2024-го) МВД подготовило еще один вариант поправок, предусматривающих более активное участие ЦБ в подготовке материалов для административных дел. Силовики предложили полиции составлять протоколы на нарушителей-физлиц только «при обращении Банка России в случае отсутствия у физических лиц лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». В этом же документе силовики подчеркнули, что внесение предложений об увеличении штата сотрудников для работы по новой статье кодекса «не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующей правоприменительной практики».

ЦБ и Минфин отклонили и эти предложения МВД, уточнив, что физические лица в целом не могут получить лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, так как эти документы выдаются только юридическим лицам. То есть физические лица, каким-либо образом привлекающие инвестиции, в целом находятся вне поля регулирования ЦБ.

В результате ко второму чтению была утверждена версия законопроекта, в которой все полномочия по возбуждению административных дел возложены на полицию, следует из документов. Эту же информацию подтвердил и источник РБК, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Разногласия сняты, документ одобрен и полномочия по составлению протоколов закреплены за МВД, уточнил он.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК пояснил, что в Банке России «выскажут свою позицию в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме». РБК направил запрос в МВД.