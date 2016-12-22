Fitch оценил потенциальные проблемы российских банков в 4 трлн руб.

По оценкам рейтингового агентства Fitch, объем потенциальных проблем банковcкого сектора — более 4 трлн руб., из которых только половину банки могут «переварить» без помощи государства и ЦБ

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Совокупный объем потенциальных проблем российского банковского сектора на текущий момент составляет более 4 трлн руб., следует из материалов рейтингового агентства Fitch к конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору».

Из этого объема банки в состоянии «переварить» около 2 трлн. руб самостоятельно — именно столько составляет дорезервная прибыль сектора в год. В связи с этим расходы государства и ЦБ на поддержку сектора все равно высоки, заключают в Fitch.

Из чего состоят проблемы?

Из 4,1 трлн руб. потенциальных проблем половина — кредиты третьей категории (значительный кредитный риск, обесценение от 21 до 50%) с просрочкой более 90 дней по МСФО 9 двадцати крупнейших банков. С 1 января 2018 года банки переходят на новый стандарт международной отчетности МСФО 9, согласно которому резервы по возможным потерям должны формироваться на протяжении всего срока кредита.

Порядка 650 млрд руб. проблем приходится на обесцененные кредиты Внешэкономбанка (ВЭБ), куда входят и около 400 млрд руб. проблемных кредитов, в основном связанных с Украиной и гарантированных Минфином, которые были реклассифицированны в работающие.

Около 900 млрд руб. составляет отрицательный капитал банка плохих долгов (созданная ЦБ на базе банка «Траст» структура для работы с непрофильными активами санируемых банков. — РБК).

Последнюю потенциальную проблему банковского сектора — расходы на дорасчистку сектора — в Fitch оценивают примерно в 550 млрд руб. При этом, как отмечают в агентстве, с рынка уйдет еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%, и при этом средняя дыра в активах будет сопоставима с той, что была у ликвидированных и санированных банков (около 40%).

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ждет завершения расчистки банковского сектора в близкой перспективе. На 1 сентября в российской банковской системе оставалось 470 банков.