Экономист Андрей Клепач вышел из правления ВЭБ.РФ

Главный экономист и зампред ВЭБ.РФ Андрей Клепач вышел из состава правления госкорпорации, сообщил ВЭБ на портале раскрытия информации. Срок полномочий Клепача в качестве члена правления истек 22 июля.

«У Андрея Клепача истек срок полномочий по должности члена правления ВЭБ.РФ. Это стандартная корпоративная процедура», — сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Клепач работает главным экономистом ВЭБа с 2014 года, одновременно он занимает должность зампреда. Клепач входил в правление ВЭБа с момента прихода в госкорпорацию.

Пресс-служба ВЭБа отметила, что Клепач остается главным экономистом и председателем попечительского совета института ВЭБа. Институт был создан в 2017 году для экспертной и аналитической работы с проектами ВЭБа.

На сайте ВЭБа указаны семь членов правления: три первых зампреда Михаил Кузовлев (проблемные активы), Николай Цехомский (бизнес) и Михаил Полубояринов (финансы), а также Сергей Лыков, Алексей Мирошниченко, Наталья Тимакова и Светлана Ячевская.

С 2004 по 2014 год Клепач работал в Минэкономразвития, где был сначала директором департамента макроэкономического прогнозирования, а затем замминистра. Под его руководством была подготовлена «Стратегия-2020» (концепция долгосрочного социально-экономического развития). В ВЭБе Клепач отвечал за разработку стратегии развития госкорпорации. Должность главного экономиста в госкорпорации появилась с его приходом.