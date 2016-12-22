Правительство предложило Госдуме смягчить требования к экспортерам

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о смягчении для экспортеров требований о соблюдении сроков зачисления валютной выручки на счет в уполномоченном банке

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Инициатива призвана смягчить для компаний-экспортеров требования о соблюдении сроков зачисления валютной выручки на счет в уполномоченном банке. Документ размещен на сайте кабмина.

В настоящее время российские экспортеры подпадают под штрафные санкции за любое нарушение сроков поступления валютной выручки. В пояснительной записке к документу указывается, что во многих случаях такие нарушения происходят по вине контрагентов, не являющихся резидентами России, когда сам экспортер не в состоянии контролировать ситуацию. Это, указывают разработчики законопроекта, вынуждает российские компании нести дополнительные финансовые расходы, вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять множество дополнительных соглашений и проч.​

Подготовленный в Минфине законопроект предусматривает снижение административных штрафов за невыполнение резидентом обязанности по переводу денег на счет в уполномоченном банке в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором.

Штраф за просрочку законопроектом предлагается снизить до 5–30% не зачисленной на счет суммы, тогда как сейчас он составляет минимум ¾ такой суммы, а в худшем случае не зачисленная своевременно на счет сумма выручки может полностью уйти на уплату штрафа. В дальнейшем такие же нормы предлагается принять в отношении российских импортеров.

Профессиональные участники внешнеэкономической деятельности должны будут выплачивать штраф от 3 до 5% от размера не зачисленных на счета в уполномоченных банках средств.​

«Цель законопроекта — смягчить административную нагрузку на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности», — говорится в пояснительной записке.