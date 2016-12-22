Минфин выступил против прямого запрета госбанкам покупать частные банки

Такие сделки, считает замглавы ведомства Алексей Моисеев, могут стать хорошей альтернативой санации через ФКБС. За запрет на покупку частных банков государственными выступает ФАС

Алексей Моисеев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Минфин выступает против прямого запрета госбанкам покупать частные банки, заявил в интервью агентству «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, такие сделки являются хорошей альтернативой санации кредитных организаций через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

«Я против прямых запретов. Это заманчиво, но вопрос в том, насколько реализуемо. Если альтернативой покупке госбанком частного банка, находящегося в плохом состоянии, будет его санация через ФКБС, наверное, пусть лучше его купит госбанк», — отметил Моисеев.

Замминистра также добавил, что подобные сделки всегда рассматриваются и одобряются регулятором. «Понятно, если битый небитого везет, Центральный банк, как правило, такую сделку не одобрит. Но, если хороший и здоровый банк хочет купить банк с финансовыми трудностями и получить франшизу или сеть, я не вижу в этом ничего плохого», — пояснил Моисеев.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за запрет госбанкам покупать частные банки или блокпакеты в них. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров отмечал, что такой запрет необходим из-за ухудшения конкуренции в банковской системе. ЦБ, по словам Кашеварова, поддержал инициативу ФАС.

Однако Банк России предлагал сделать некоторые исключения в случае возможной покупки госбанком частного банка, заявляла в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Может, не прямые ограничения — наоборот, через ФАС разрешительный принцип покупки активов, когда это не нарушает условий конкуренции, когда это обосновано развитием бизнес-моделей», — говорила она.

Во втором полугодии 2017 года ЦБ начал санацию трех крупных банковских групп — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, войдя в их капитал через ФКБС. Первые два банка планируется объединить в одну кредитную организацию, Промсвязьбанк станет опорным банком для гособоронзаказа и крупнейших госконтрактов. Финансовое оздоровление через ФКБС предполагает последующую продажу банков частным инвесторам.

В середине июня рейтинговое агентство АКРА писало, что доминирование госбанков — в числе факторов, которые снижают инвестиционный интерес к банковскому бизнесу в России. В целом банковский сектор, как писали в своем исследовании ЦБ и ФАС в начале июня — самый неконкурентный сегмент в российском финансовом рынке. При этом одним из ключевых факторов, которые негативно влияют на конкуренцию в финсекторе, являются «специальные отношения» с государством. Особенно влияние связей с государством на конкуренцию характерно для банков: на законодательном уровне преимущества связанных с государством банков закреплены «не менее чем 57 нормативными актами», говорилось в докладе ЦБ и ФАС.