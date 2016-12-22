ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,38 62,53 EUR Нал. 73,84 72,89 USD Бирж. 62,97 +0,07 EUR Бирж. 73,34 +0,04 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6171,50 +310,50 IMOEX 2248,47 -0,05% RTSI 1125,28 -0,01% Brent 74,42 -0,23% DJIA 24580,89 +0,49% Nasdaq 7692,82 -0,26%
Минфин выступил против прямого запрета госбанкам покупать частные банки
Лента новостей
Бывший хоккеист ЦСКА Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле 13:02, Общество Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 13:01, Спецпроект РБК Спорт KR Properties построит бизнес-центр около «Даниловской мануфактуры» 12:55, Строительство Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 9 12:54, Quote Минздрав объяснил рост пенсионного возраста «молодостью» 55-летних женщин 12:51, Общество Профсоюз работников высшей школы поддержал лишенную аккредитации Шанинку 12:51, Общество Роналду попросил иранских болельщиков дать ему выспаться перед матчем 12:46, Общество AP узнало об отказе КНДР от митинга против США ради соглашений с Трампом 12:44, Политика В Китае заблокировали HBO после сравнения Си Цзиньпина с Винни-Пухом 12:40, Политика В России цены на бензин снизились на 4 коп. 12:37, Экономика Минфин выступил против прямого запрета госбанкам покупать частные банки 12:35, Финансы По делу о подготовке теракта в Казанском соборе вынесли первый приговор 12:30, Общество Венгрия поставила три условия снятия вето с диалога Украины и НАТО 12:26, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 12:26, РБК и «Шелл» Чердак или подвал: можно ли за счет них увеличить площадь квартиры 12:16, Недвижимость На польско-российской границе задержали африканцев с Fan ID 12:16, Общество СМИ узнали об исключении аргентинского форварда из состава 12:10, Спорт В Минобороны заявили об антироссийском подтексте танкового биатлона НАТО 12:02, Политика Заключенных в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной 11:59, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 11:56, РБК и Schneider Electric Чем EOS лучше Ethereum: в Китае опубликовали второй рейтинг криптовалют 11:42, Крипто Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым 11:41, Общество Синоптики усомнились в повторе аномальной жары 2010 года 11:33, Общество Спецназ Таиланда начал поиск пропавшей в пещере команды по футболу 11:28, Общество Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 11:27, Партнерский материал Экс-губернатора Белых этапировали в колонию 11:25, Общество
Минфин выступил против прямого запрета госбанкам покупать частные банки
Финансы, 12:35
0
Минфин выступил против прямого запрета госбанкам покупать частные банки
Такие сделки, считает замглавы ведомства Алексей Моисеев, могут стать хорошей альтернативой санации через ФКБС. За запрет на покупку частных банков государственными выступает ФАС
Алексей Моисеев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Минфин выступает против прямого запрета госбанкам покупать частные банки, заявил в интервью агентству «РИА Новости» замминистра финансов Алексей Моисеев. По его мнению, такие сделки являются хорошей альтернативой санации кредитных организаций через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

«Я против прямых запретов. Это заманчиво, но вопрос в том, насколько реализуемо. Если альтернативой покупке госбанком частного банка, находящегося в плохом состоянии, будет его санация через ФКБС, наверное, пусть лучше его купит госбанк», — отметил Моисеев.

Замминистра также добавил, что подобные сделки всегда рассматриваются и одобряются регулятором. «Понятно, если битый небитого везет, Центральный банк, как правило, такую сделку не одобрит. Но, если хороший и здоровый банк хочет купить банк с финансовыми трудностями и получить франшизу или сеть, я не вижу в этом ничего плохого», — пояснил Моисеев.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила за запрет госбанкам покупать частные банки или блокпакеты в них. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров отмечал, что такой запрет необходим из-за ухудшения конкуренции в банковской системе. ЦБ, по словам Кашеварова, поддержал инициативу ФАС.

Однако Банк России предлагал сделать некоторые исключения в случае возможной покупки госбанком частного банка, заявляла в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Может, не прямые ограничения — наоборот, через ФАС разрешительный принцип покупки активов, когда это не нарушает условий конкуренции, когда это обосновано развитием бизнес-моделей», — говорила она.

Во втором полугодии 2017 года ЦБ начал санацию трех крупных банковских групп — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, войдя в их капитал через ФКБС. Первые два банка планируется объединить в одну кредитную организацию, Промсвязьбанк станет опорным банком для гособоронзаказа и крупнейших госконтрактов. Финансовое оздоровление через ФКБС предполагает последующую продажу банков частным инвесторам.

В середине июня рейтинговое агентство АКРА писало, что доминирование госбанков — в числе факторов, которые снижают инвестиционный интерес к банковскому бизнесу в России. В целом банковский сектор, как писали в своем исследовании ЦБ и ФАС в начале июня — самый неконкурентный сегмент в российском финансовом рынке. При этом одним из ключевых факторов, которые негативно влияют на конкуренцию в финсекторе, являются «специальные отношения» с государством. Особенно влияние связей с государством на конкуренцию характерно для банков: на законодательном уровне преимущества связанных с государством банков закреплены «не менее чем 57 нормативными актами», говорилось в докладе ЦБ и ФАС.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Минфин , госбанки , Банки , банковский сектор
Главное
Шредер объяснил решение возглавить совет директоров «Роснефти» Бизнес
Материалы по теме
Почему госбанкам планируют запретить покупку частных банков Финансы
Силуанов допустил возможность оказать помощь «Русалу» через госбанки Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter