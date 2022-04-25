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Финансы ,  
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ЦБ изменил порядок расчета курсов валют

Регулятор будет определять курс иностранных валют к рублю по сделкам, проведенным не до 16:30, а до 15:30 мск
Доллар/Рубль USD/RUB ₽73,175 -3,02% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,178 -3,71% Купить
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Банк России «для обеспечения стабильной деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации» решил уменьшить временной диапазон расчета курса иностранных валют. Об этом говорится в Telegram-канале регулятора.

«Курс доллара США по расчету к рублю будет вычисляться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета — 10:00–16:30 мск», — сказано в сообщении.

Кроме этого, для получения репрезентативных данных по обычным курсам евро и юаня по приходу к рублю время для расчета также будет уменьшено с 16:30 до 15:30 мск (начиная с 10:00 мск).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

C 18 апреля ЦБ разрешил продавать наличную валюту гражданам. При этом речь идет только о тех средствах, которые поступили с 9 апреля. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что рассчитывать на возможность свободно приобретать валюту в ближайшее время не стоит, поскольку средств, поступивших в кассы с этой даты, немного.

Как уточнял помощник президента Максим Орешкин, на рынке создался дисбаланс: большое предложение валюты при маленьком спросе. За счет этого, по его мнению, рубль укрепился. В условиях, когда санкционное давление увеличивается, имеющиеся у компаний доллары и евро в любой момент могут быть заморожены, поэтому их накопление несет риски для держателей, предупредил он.

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Рубль обвалился в конце февраля на фоне введения западных санкций. 9 марта на Московской бирже курс американской валюты достигал 120 руб., курс евро — 127 руб. После объявления о переводе платежей за поставки газа в рубли недружественным странам в конце марта рубль начал укрепляться. По состоянию на 25 апреля официальный курс доллара ЦБ составляет 75,45 руб., евро — 79,8 руб.

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ЦБ курсы валюты Банк России

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