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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
Прогноз по ставке, 25 апр 2016, 21:28
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Сбербанк резко снизил ставки по вкладам
Сбербанк резко снизил ставки по рублевым вкладам и фактически обнулил их по депозитам в валюте. Эксперты объясняют действия госбанка избыточной ликвидностью в секторе и считают, что его примеру последуют другие банки
Фото: Никита Попов / РБК

Ставки по рублевым депозитам «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» госбанк снизил на 0,5–1,05 п.п. в зависимости от срока и суммы вклада (см. таблицу). По депозитам в валюте Сбербанк снизил ставки практически до нуля: минимальная ставка теперь составляет 0,01%. Если в апреле ставки по вкладу «Сохраняй» на сумму $1 тыс. составляли 0,3% на три месяца, 0,9% на шесть месяцев и 1,35% на 12 месяцев, то сейчас ставка по депозиту на эту же сумму составляет 0,01% на срок от одного до шести месяцев и 0,65% по годовому вкладу. Ставка по этому же вкладу на сумму €1 тыс. в апреле составляла 0,15% на три месяца, 0,3% на шесть месяцев и 0,5% на 12 месяцев. Сейчас ставка по депозиту на эту сумму равна 0,01% на срок от одного месяца до двух лет.

В апреле заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов говорил агентству Bloomberg, что Сбербанк в 2016 году ​может снизить процентные ставки по валютным вкладам «до сотых долей процента». При этом он добавил, что «к ставкам ниже нуля мы ментально пока не готовы». В ноябре глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что банк не испытывает дефицита валютной ликвидности, а, напротив, наблюдает «большой избыток валютной ликвидности».

Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, утверждает аналитик агентства Fitch Александр Данилов. В целом снижение ставок по валютным вкладам вписывается в стратегию дедолларизации банковской системы, что будет снижать ее риски и увеличивать устойчивость, говорит Данилов.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что одной из задач ЦБ в 2016 году будет дедолларизация балансов банков. По ее словам, в конце 2014 — начале 2015 года произошел рост валютных вкладов населения. Набиуллина также отметила, что процесс дедолларизации затронет и депозиты предприятий.

По словам Данилова, долларизация депозитов опасна тем, что банкам приходится тут же наращивать валютные активы, чтобы не получить убытки в случае девальвации. Но это, в свою очередь, ведет к росту валютных кредитов, что создает повышенные риски, так как количество надежных заемщиков, имеющих валютную выручку, ограничено, добавил Данилов.

На конец января 2016 года в целом по банковской системе на вклады в валюте приходилось 30%, или 6,8 трлн руб., говорит старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин. У организаций доля депозитов в валюте составляет 55% — 10,4 трлн руб., добавляет Ганелин. «При этом доля кредитов гражданам в валюте очень мала — меньше 3% от всех розничных кредитов. Доля валютных кредитов компаниям составляет 40% от всех корпоративных кредитов», — отмечает аналитик.

Среди компаний валютные кредиты берут в основном заемщики, имеющие доход в валюте, то есть экспортеры, говорит аналитик НРА Карина Артемьева. «Но это в теории, на практике же в валюте раньше брали практически все, так как доллар был стабильным, а процент был меньше», — добавляет она.

В целом снижение ставок по валютным депозитам до такого низкого уровня может склонить людей перекладываться из валюты в рубли, но все зависит от девальвационных ожиданий, отмечает Данилов.

Что касается снижения ставок по депозитам в рублях, то тут причина в том, что банковская система переходит от структурного дефицита ликвидности к профициту, объясняет Данилов. Аналитик АКРА Кирилл Лукашук подчеркивает, что снижение ставок по рублевым депозитам могло быть вызвано также ожиданиями по снижению ключевой ставки в этом году.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Сбербанк , вклады , рубли , валюта
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