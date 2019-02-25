Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны

Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны Самую большую выгоду получили немцы и голландцы

Больше всего от внедрения евро выиграли экономики Германии и Нидерландов. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евровалюты скорее затормозило экономический рост

Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Наибольшую выгоду от запуска единой европейской валюты в 1999 году получили проводившие консервативную экономическую политику Германия и Нидерланды. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евро скорее привело к замедлению экономики.

Это следует из исследования (.pdf) немецкого аналитического Центра европейской политики (Center for European Politics), приуроченного к 20-летию евро. Эксперты опирались на данные Всемирного банка.

По оценкам аналитиков, с 1999 по 2017 год благодаря евро Германия привлекла €1,9 млрд инвестиций, что в пересчете на каждого жителя страны составляет €23 тыс. Нидерланды получили €346 млрд, или около €21 тыс. на человека.

Внедрение евро привело к инвестиционному буму, так как позволило европейским странам пользоваться низкими процентными ставками немецких банков, объясняет Reuters. Однако после кризиса 2008 года обслуживать эти кредиты стало труднее, а экономический рост в ЕС замедлился.