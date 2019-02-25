Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,21 -0,18 EUR Бирж. 74,10 0,01 Brent 67,11 -0,09% USD Нал. 65,74 64,93 EUR Нал. 74,65 73,86 USD ЦБ 65,26 -0,26 EUR ЦБ 74,09 -0,25 EUR/USD 1,1363 0,0033 BTC/USD Бирж. 3 883,00 51,60 IMOEX 2 503,18 0,58% RTSI 1 209,21 0,90% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Coca-Cola $52 (+14,06%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Coca-Cola $52 (+14,06%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 65,26 (-0,26) Quote, 12:15
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 74,09 (-0,25) Quote, 12:15
«ВымпелКом» решил довести до 100% долю в сервисе RuRu Технологии и медиа, 14:26 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 14:23 Российский легкоатлет получил восемь лет дисквалификации за допинг Спорт, 14:21 В Москве мужчина напал на директора школы Общество, 14:13 Суд отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия» Общество, 14:05 Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег Общество, 14:05 На Украине задержали экс-главу Генштаба ВСУ Общество, 14:03 «Оскар-2019» и его попытки пережить кризис идентичности Стиль, 14:01 Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны Финансы, 13:55 Девять строителей мечети в Душанбе упали с 60-метровой высоты Общество, 13:50 Порошенко объявил о повышении пенсий для 8 млн украинцев Общество, 13:49 Падение Bitcoin и новые проблемы Binance: главное из мира криптовалют Крипто, 13:45 «ВымпелКом» изменит стратегию на фоне снижения абонентской базы Технологии и медиа, 13:43 «Звезды» и «рабочие лошадки»: какие ловушки расставить гостям в меню Pro, 13:42
Финансы ,  
0 
Эксперты назвали выигравшие и проигравшие от внедрения евро страны Самую большую выгоду получили немцы и голландцы
Больше всего от внедрения евро выиграли экономики Германии и Нидерландов. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евровалюты скорее затормозило экономический рост
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Наибольшую выгоду от запуска единой европейской валюты в 1999 году получили проводившие консервативную экономическую политику Германия и Нидерланды. В Италии, Испании, Франции и Португалии внедрение евро скорее привело к замедлению экономики.

Это следует из исследования (.pdf) немецкого аналитического Центра европейской политики (Center for European Politics), приуроченного к 20-летию евро. Эксперты опирались на данные Всемирного банка.

По оценкам аналитиков, с 1999 по 2017 год благодаря евро Германия привлекла €1,9 млрд инвестиций, что в пересчете на каждого жителя страны составляет €23 тыс. Нидерланды получили €346 млрд, или около €21 тыс. на человека.

Внедрение евро привело к инвестиционному буму, так как позволило европейским странам пользоваться низкими процентными ставками немецких банков, объясняет Reuters. Однако после кризиса 2008 года обслуживать эти кредиты стало труднее, а экономический рост в ЕС замедлился.

Экономика
Зачем Банк России переложился из долларов в евро и юани

Первые несколько лет после внедрения евро значительную выгоду также получала Греция (€2 млрд инвестиций), говорится в исследовании. Однако с 2011 года она несет большие финансовые потери, из-за чего общий положительный баланс за время обращения евро составил всего €190 на каждого гражданина, говорится в исследовании.

Помимо Германии и Нидерландов эксперты проанализировали положение дел во Франции, Италии, Испании, Бельгии и Португалии. Выбор стран для исследования объясняется тем, что они раньше других согласились на единую европейскую валюту, а остальные могли вступить в ЕС, но долго не отказывались от своей валюты, из-за чего пока сложно оценить влияние этого шага на их экономику.

Из исследованных стран самые большие убытки понесла Италия: без внедрения евро каждый итальянец был бы богаче на €73 тыс., а страна в целом — на €4,3 млрд, подсчитали эксперты Центра европейской политики.

Автор: Наталья Демченко
Теги: еврозона, Германия, Нидерланды
Материалы по теме
Глава МВФ посоветовала странам еврозоны создать резерв на черный день
Финансы
Макрон обвинил ФРГ в получении выгоды от неурядиц в еврозоне
Политика
Еврозона впервые с 2008 года обогнала США по темпам роста ВВП
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter