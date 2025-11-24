Кредитование бизнеса аномально выросло в октябре на 2 трлн руб.

Как кредиты бизнесу аномально выросли в октябре. Инфографика

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Объем требований банков к компаниям из нефинансового сектора вырос на рекордные 2 трлн руб., следует из статистики ЦБ и других ранних индикаторов. При этом в сентябре корпоративный кредитный портфель банков вырос на 700 млрд руб.

Последний похожий пик наблюдался в сентябре прошлого года — тогда прирост составил 1,58 трлн руб.

Чем можно объяснить аномальный рост и есть ли в этом тревожные знаки для Центробанка — в подписке РБК.