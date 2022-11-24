Автоупрощенка: что нужно знать о новом налоговом режиме для микробизнеса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 62,78 (+0,5) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 60,39 (-0,12) Инвестиции, 16:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:14
Путин предложил создать индекс «интеллектуальной зрелости» регионов Новая экономика, 18:10
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 18:08
Уругвай не смог обыграть Южную Корею. Что происходит в Катаре Спорт, 18:05
Путин предостерег от «цифрового хаоса» Новая экономика, 18:00
Депортированный блогер Некоглай подтвердил, что прибыл в Молдавию Технологии и медиа, 18:00
Мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром на Кубани Общество, 17:57
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Уругвай и Южная Корея сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре Спорт, 17:55
Bybit выделила $100 млн на помощь криптокомпаниям после краха FTX Крипто, 17:51
Путин поручил подготовить указ об обновленной стратегии развития ИИ Новая экономика, 17:50
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:42
Автоупрощенка: что нужно знать о новом налоговом режиме для микробизнеса Национальные проекты, 17:39
Путин наградил орденом Мужества военкора Семена Пегова Общество, 17:39
Минобороны сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной Политика, 17:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Национальные проекты ,  
0 

Автоупрощенка: что нужно знать о новом налоговом режиме для микробизнеса

Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России с 1 июля 2022 года в тестовом режиме заработал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН)» для малого бизнеса. Сегодня этот режим действует в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В планах правительства по итогам 2023 года распространить его на всей территории России. Рассказываем, в чем главные особенности нового режима, кому подойдет и как на него перейти.

Что такое АвтоУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это модифицированная УСН (упрощенная система налогообложения, «упрощенка») с двумя вариантами взимания налогов — со всех доходов и с доходов за вычетом расходов. Ставки на «автоупрощенке» чуть выше, но не нужно подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов и платить страховые взносы даже за работников.

АвтоУСН запустили благодаря федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Цель нового налогового режима — разгрузить предпринимателей от налоговой отчетности и, как следствие, снизить непроизводственные издержки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту о проведении эксперимента по установлению нового спецрежима. «Мы видим своей миссией сделать так, чтобы ни люди, ни компании не тратили время на то, чтобы платить налоги. И это одна из технологий в линейке наших решений, которая позволяет очень серьезно сократить издержки», — объяснял незадолго до запуска нового режима руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Новый налоговый режим предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, которые соответствуют следующим показателям:

  • численность работников не более пяти человек,
  • годовой доход не более 60 млн руб.,
  • остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн руб.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, под эти критерии попадают небольшие магазины (формат магазина у дома), салоны красоты, барбершопы, предприниматели, оказывающие услуги.

Читайте на РБК Pro
Как подставить свою компанию перед налоговой — 13 вредных советов Какие акции покупают Билл Гейтс, Рэй Далио и другие миллиардеры Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist Чистая прибыль «Тинькофф» упала в три раза. Что будет с его акциями

К микробизнесу в России относятся фирмы и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 120 млн руб. и штатом до 15 человек. Согласно данным ФНС на 10 ноября, в России насчитывалось 5,6 млн микропредприятий, в которых занято 7,4 млн человек. Из общего числа микропредприятий около 2 млн — это юрлица, еще 3,6 млн — индивидуальные предприниматели.

«Это новый налоговый режим, при котором предприниматель не платит страховые взносы, не ведет отчетность (только для себя), не подает налоговую декларацию. За тебя расчет осуществляет налоговый орган и предлагает оплатить налоги. При этом, предприниматель должен обслуживаться в банке, который вошел в эксперимент. Нет выездных проверок», — перечисляет главные особенности АвтоУСН Андрей Шубин.

Кроме того, желающим перейти на АвтоУСН нужно соответствовать и другим условиям:

  • расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках,
  • зарплату следует выплачивать только в безналичной форме,
  • не применять другие специальные налоговые режимы.

Как считать и платить налоги

Автоматизированная упрощенная система налогообложения предусматривает два варианта взимания налога:

  • со всех доходов (ставка 8%),
  • с доходов за вычетом расходов (ставка 20%).

Налог будет рассчитываться автоматически налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники (ККТ), уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете АвтоУСН.

Одна из главных особенностей АвтоУСН — освобождение микробизнеса от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и сотрудников (для компаний). Всё попадает в единую ставку налога, разъясняет Егоров: «И за своих сотрудников подоходный налог тоже не нужно будет исчислять, это сделают банки». Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин добавляет, что поскольку идет экономия на взносах, АвтоУСН будет выгоден, прежде всего, тем бизнесам, у кого есть наемные сотрудники с высокой заработной платой.

Создание комфортных условий налогообложения для предпринимателей, а также сокращение и упрощение разного рода отчетности являются одними из основных мероприятий Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». «Нам представляется, что эта система [АвтоУСН] очень серьезно разгрузит наших предпринимателей — небольших, по сути, микробизнес — и позволит им заниматься бизнесом, а не расчетом налогов», — говорит глава ФНС.

Как перейти на АвтоУСН

С 1 июля 2022 года на новый налоговый режим могут перейти все новые индивидуальные предприниматели и организации. Для этого нужно подать уведомление через Личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк. Если Личный кабинет налогоплательщика не открыт, то его открытие для ИП возможно при наличии Личного кабинета физлица, для юрлиц же необходимо получить электронную подпись. Уведомление о переходе на АвтоУСН можно подать не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Действующие налогоплательщики также вправе подать уведомление, однако перейти на режим они смогут с 1 января 2023 года. Уведомить о переходе на АвтоУСН необходимо не позднее 31 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

На сегодня в проекте участвуют восемь банков: Модульбанк, Сбербанк, банк «Точка», Промсвязьбанк, Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ и «Ак Барс».

Перспективы АвтоУСН

Эксперимент с новым налоговым спецрежимом продлится до 31 декабря 2027 года. В течение этого времени не будут увеличиваться налоговые ставки, уменьшаться предельный размер доходов и иные условия.

Аналогично в свое время власти внедряли специальный налоговый режим (Налог на профессиональный доход, НПД) для самозанятых, где все расчеты также происходят автоматически. Эксперимент по внедрению НПД также изначально ввели в четырех тестовых регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Позднее эксперимент признали успешным и масштабировали на все регионы. По последним данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировалось уже 6 млн человек.

«Если брать опыт Налога на профессиональный доход, то данная идея вполне логична и оправданна. Здесь [АвтоУСН] всё будет зависеть от возможностей регионов, банков, УФНС, которые должны обеспечить сбор информации в автоматическом режиме, передачу данных, расчет необходимой суммы по уплате налога», — поделился своими ожиданиями от масштабного внедрения нового налогового режима исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроект включает в себя четыре федеральных проекта. Три из них нацелены на поддержку самозанятых, начинающих предпринимателей и помощь в развитии бизнеса. Четвертый предусматривает создание и развитие цифровой платформы МСП с механизмом адресного подбора мер поддержки в режиме «одного окна».

Теги
налоги малый бизнес новости
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter