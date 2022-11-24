Автоупрощенка: что нужно знать о новом налоговом режиме для микробизнеса

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В России с 1 июля 2022 года в тестовом режиме заработал новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН)» для малого бизнеса. Сегодня этот режим действует в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В планах правительства по итогам 2023 года распространить его на всей территории России. Рассказываем, в чем главные особенности нового режима, кому подойдет и как на него перейти.

Что такое АвтоУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это модифицированная УСН (упрощенная система налогообложения, «упрощенка») с двумя вариантами взимания налогов — со всех доходов и с доходов за вычетом расходов. Ставки на «автоупрощенке» чуть выше, но не нужно подавать декларацию, вести книгу доходов и расходов и платить страховые взносы даже за работников.

АвтоУСН запустили благодаря федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Цель нового налогового режима — разгрузить предпринимателей от налоговой отчетности и, как следствие, снизить непроизводственные издержки, говорилось в пояснительной записке к законопроекту о проведении эксперимента по установлению нового спецрежима. «Мы видим своей миссией сделать так, чтобы ни люди, ни компании не тратили время на то, чтобы платить налоги. И это одна из технологий в линейке наших решений, которая позволяет очень серьезно сократить издержки», — объяснял незадолго до запуска нового режима руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Новый налоговый режим предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц, которые соответствуют следующим показателям:

численность работников не более пяти человек,

годовой доход не более 60 млн руб.,

остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн руб.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, под эти критерии попадают небольшие магазины (формат магазина у дома), салоны красоты, барбершопы, предприниматели, оказывающие услуги.

К микробизнесу в России относятся фирмы и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 120 млн руб. и штатом до 15 человек. Согласно данным ФНС на 10 ноября, в России насчитывалось 5,6 млн микропредприятий, в которых занято 7,4 млн человек. Из общего числа микропредприятий около 2 млн — это юрлица, еще 3,6 млн — индивидуальные предприниматели.

«Это новый налоговый режим, при котором предприниматель не платит страховые взносы, не ведет отчетность (только для себя), не подает налоговую декларацию. За тебя расчет осуществляет налоговый орган и предлагает оплатить налоги. При этом, предприниматель должен обслуживаться в банке, который вошел в эксперимент. Нет выездных проверок», — перечисляет главные особенности АвтоУСН Андрей Шубин.

Кроме того, желающим перейти на АвтоУСН нужно соответствовать и другим условиям:

расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках,

зарплату следует выплачивать только в безналичной форме,

не применять другие специальные налоговые режимы.

Как считать и платить налоги

Автоматизированная упрощенная система налогообложения предусматривает два варианта взимания налога:

со всех доходов (ставка 8%),

с доходов за вычетом расходов (ставка 20%).

Налог будет рассчитываться автоматически налоговыми органами на основании данных контрольно-кассовой техники (ККТ), уполномоченных банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в личном кабинете АвтоУСН.

Одна из главных особенностей АвтоУСН — освобождение микробизнеса от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и сотрудников (для компаний). Всё попадает в единую ставку налога, разъясняет Егоров: «И за своих сотрудников подоходный налог тоже не нужно будет исчислять, это сделают банки». Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин добавляет, что поскольку идет экономия на взносах, АвтоУСН будет выгоден, прежде всего, тем бизнесам, у кого есть наемные сотрудники с высокой заработной платой.

Создание комфортных условий налогообложения для предпринимателей, а также сокращение и упрощение разного рода отчетности являются одними из основных мероприятий Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». «Нам представляется, что эта система [АвтоУСН] очень серьезно разгрузит наших предпринимателей — небольших, по сути, микробизнес — и позволит им заниматься бизнесом, а не расчетом налогов», — говорит глава ФНС.

Как перейти на АвтоУСН

С 1 июля 2022 года на новый налоговый режим могут перейти все новые индивидуальные предприниматели и организации. Для этого нужно подать уведомление через Личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк. Если Личный кабинет налогоплательщика не открыт, то его открытие для ИП возможно при наличии Личного кабинета физлица, для юрлиц же необходимо получить электронную подпись. Уведомление о переходе на АвтоУСН можно подать не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Действующие налогоплательщики также вправе подать уведомление, однако перейти на режим они смогут с 1 января 2023 года. Уведомить о переходе на АвтоУСН необходимо не позднее 31 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

На сегодня в проекте участвуют восемь банков: Модульбанк, Сбербанк, банк «Точка», Промсвязьбанк, Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ и «Ак Барс».

Перспективы АвтоУСН

Эксперимент с новым налоговым спецрежимом продлится до 31 декабря 2027 года. В течение этого времени не будут увеличиваться налоговые ставки, уменьшаться предельный размер доходов и иные условия.

Аналогично в свое время власти внедряли специальный налоговый режим (Налог на профессиональный доход, НПД) для самозанятых, где все расчеты также происходят автоматически. Эксперимент по внедрению НПД также изначально ввели в четырех тестовых регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Позднее эксперимент признали успешным и масштабировали на все регионы. По последним данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировалось уже 6 млн человек.

«Если брать опыт Налога на профессиональный доход, то данная идея вполне логична и оправданна. Здесь [АвтоУСН] всё будет зависеть от возможностей регионов, банков, УФНС, которые должны обеспечить сбор информации в автоматическом режиме, передачу данных, расчет необходимой суммы по уплате налога», — поделился своими ожиданиями от масштабного внедрения нового налогового режима исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.