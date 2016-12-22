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Попытка Минфина продать длинный долг окончилась неудачей
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Попытка Минфина продать длинный долг окончилась неудачей
Финансы, 14:16
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Попытка Минфина продать длинный долг окончилась неудачей
Минфину удалось разместить на рынке меньше половины от запланированного объема 15-летних облигаций федерального займа. На спрос могли повлиять как рост глобальной геополитической напряженности, так и сохраняющиеся риски санкций
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минфину удалось разместить облигации федерального займа с погашением в мае 2034 года только на 4,1 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб. Объем спроса составил 9,5 млрд руб., средневзвешенная доходность — 8,68%.

Кроме того, сегодня к размещению запланированы ОФЗ с погашением в феврале 2024 года на 10 млрд руб. (на прошлой неделе Минфин удачно разместил бумаги этого выпуска на весь запланированный объем, 10 млрд руб.).

В то время как локальному интересу к краткосрочным и среднесрочным гособлигациям может способствовать начавшийся налоговый период (25 октября в бюджет будут перечислены выплаты по НДПИ, то есть компании продают валютную выручку для рублевых перечислений), покупка длинных ОФЗ сейчас не представляет интереса для рынка, пишет в своем обзоре Райффайзенбанк. Факторами сдерживания для инвесторов выступает отсутствие аппетита к риску на фоне геополитических проблем, связанных с американо-китайскими отношениями и Саудовской Аравией, а также сохраняющиеся риски санкций США в отношении российского госдолга. В случае введения Вашингтоном ограничений на покупку российских долговых бумаг спред доходности гособлигаций к RUONIA (ставка межбанковского кредитного рынка) расширится с текущих 140–150 базисных пунктов на 50–100 б.п., и даже если в санкционных мерах не будут фигурировать ОФЗ, то ралли составит 30–50 б.п., считают аналитики Райффайзенбанка. Ставка RUONIA сейчас составляет 7,10%, доходность 15-летних ОФЗ — 8,66%, средняя доходность российских гособлигаций по индексу RGBI — 8,46%.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует занять на рынке 310 млрд руб., в том числе 125 млрд руб. через размещение ОФЗ на срок до пяти лет включительно, 110 млрд руб. с погашением через пять—десять лет и 75 млрд руб. со сроком от десяти лет.

В третьем квартале на фоне волатильности на долговом и валютном рынках Минфину удалось занять только 201 млрд руб. из запланированных 450 млрд руб. Впрочем, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин говорили, что сейчас нет необходимости занимать на рынке при любой доходности ОФЗ, а запас ликвидности позволяет вообще не выходить на рынок с размещениями ОФЗ длительное время.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Минфин , ОФЗ
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