Путин: россияне поняли, что лучше всё заносить в дом

Путин — Грефу: «россияне поняли, что лучше всё заносить в дом»

В начале года число частных инвесторов на Московской бирже достигло 30 млн человек, сообщала площадка. Россияне поняли, что «лучше всё заносить в дом», оценил президент России Владимир Путин.

Герман Греф и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Рост частных инвестиций в России говорит о том, что люди стали менять отношение к инвестированию, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

По словам Путина, россияне осознают, «что лучше всё заносить в дом». Так президент ответил на слова Грефа о росте частных инвестиций в России. «Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», — сказал Путин.

Также Путин упомянул, что находится в постоянном контакте с главой «Сбербанка», а у самого банка — много проектов.

На встрече Греф рассказал президенту, что Сбербанк в этом году приступит к реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Также он огласил данные о выплате налогов и дивидендов в этому году на рекордные 1,2 трлн руб.

Если выбирать между акциями «Сбера» и вкладом в этом банке, то инвестору может подойти и то и другое, рассказывал РБК Инвестициям Герман Греф на форуме ВЭФ-2024.

Он указывал, что это зависит от горизонта инвестирования и количества денег. «Но, в принципе, и то и другое сегодня — это самое лучшее вложение», — говорил Греф. По его словам, если есть деньги, то часть можно разместить «в короткую на депозитах», а для «фактически неограниченного апсайда, на более длинном горизонте, конечно, лучше акции», — говорил Греф.

За январь 2024 года частные инвесторы вложили ₽63,4 млрд на фондовом рынке Московской биржи, сообщала площадка. При этом число физически лиц, у которых были брокерские счета, достигло 30,2 млн человек. Они открыли порядка 53,3 млн счетов.