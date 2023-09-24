 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд

FT: в Сингапуре проверяют клиентов банков из-за дела об отмывании почти $2 млрд
В августе в Сингапуре арестовали десять иностранцев, которых обвинили в отмывании $1,8 млрд. Теперь местные банки проводят проверки, чтобы изучить источники доходов клиентов
Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Moritz Wolf / imageBROKER.com / Global Look Press

Сингапурские банки усилили проверку клиентов на фоне скандала с отмыванием денег на сумму 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,8 млрд), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В августе в Сингапуре арестовали десять иностранцев (среди них были граждане Китая, Кипра, Турции, Камбоджи, Вануату, они имели паспорта и других государств) которых обвинили в отмывании денег, пишет местная газета The Straits Times.

Сумма 2,4 млрд сингапурских долларов была названа уже в сентябре — на такую сумму были арестованы активы задержанных. При задержании у них обнаружили крупные суммы наличных денег, криптовалюту, золотые слитки, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, электронику.

FT пишет со ссылкой на источники, что Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями. MAS составило соответствующий список.

«Если у вас есть паспорт Китайской Народной Республики или паспорт любой из стран, откуда были подозреваемые в рамках расследования, например Кипра, Вануату или Камбоджи, вы получаете «красную карточку», — сказал FT один из консультантов в сфере частного банковского обслуживания.

Теперь период ожидания при открытии счета составляет три-четыре месяца, хотя раньше он длился менее одного. Некоторые существующие счета закрывают, говорят источники газеты.

В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и в его местной «дочке», швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Цифровая трансформация и импортозамещение: как меняется бизнес в России

Неназванный представитель международной фирмы, с которым говорила газета, сказал, что его клиенты довольны проведением таких проверок, поскольку «это дает чувство безопасности» и показывает, «что Сингапур борется с любой незаконной деятельностью». «Это признак зрелости Сингапура как финансового центра», — заявил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сингапур отмывание денег Китай
Материалы по теме
США обвинили россиянина в отмывании $1 млрд, в том числе для хакеров КНДР
Политика
В США россиянина заподозрили в отмывании $150 млн
Общество
В Париже прошли обыски в HSBC и Societe Generale по делу об отмывании
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет Общество, 21:55
Вучич заявил о гибели трех сербов во время эскалации в Косово Политика, 21:55
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
В Иране заявили об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ Политика, 21:39
Овечкин замкнул топ-30 лучших игроков НХЛ Спорт, 21:39
Банки Сингапура ужесточили проверки из-за скандала с отмыванием $1,8 млрд Финансы, 21:11
Неизвестные с оружием ворвались на территорию монастыря в Косово Политика, 21:09
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Старовойт сообщил о четвертом обстреле Курской области за день Политика, 21:05
Клуб Карпина упустил победу над ЦСКА, ведя со счетом 3:1 Спорт, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Капсула с древним грунтом с астероида Бенну вернулась на Землю Технологии и медиа, 20:54
Акинфеев пропустил гол от игрока «Ростова» с 31 метра. Видео Спорт, 20:32
Нигер запретил французским самолетам летать над страной Политика, 20:23
Дзюба на вопрос о Семаке ответил: «А кто это?» Спорт, 20:19