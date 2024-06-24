Сайт Мосбиржи перестал открываться
Сайт Московской биржи недоступен. При попытке открыть главную страницу сайта появляется сообщение о том, что к нему не удается получить доступ, поскольку превышено время ожидания ответа от портала.
Портал Мосбиржи стал недоступен спустя полчаса после начала торгов, которые стартовали в 10:00 мск. Торги в инвестиционных приложениях банков идут в штатном режиме и обновляются в реальном времени.
РБК направил запрос в Мосбиржу.
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