Сайт Мосбиржи перестал открываться

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сайт Московской биржи недоступен. При попытке открыть главную страницу сайта появляется сообщение о том, что к нему не удается получить доступ, поскольку превышено время ожидания ответа от портала.

Портал Мосбиржи стал недоступен спустя полчаса после начала торгов, которые стартовали в 10:00 мск. Торги в инвестиционных приложениях банков идут в штатном режиме и обновляются в реальном времени.

РБК направил запрос в Мосбиржу.

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