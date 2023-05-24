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Набиуллина встретилась в Тегеране с главой ЦБ Ирана

Набиуллина прибыла в Иран и провела переговоры с главой местного Центробанка
Набиуллина провела переговоры с главой ЦБ Ирана. Российская делегация также примет участие в саммите Азиатского клирингового союза в Тегеране
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина прибыла в Иран и провела там переговоры со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином.

«У меня была хорошая и продуктивная встреча с моей российской коллегой Эльвирой Набиуллиной. Мы оба выступили за серьезный консенсус по развитию валютных отношений между странами, на основе которого мы подготовили дорожную карту. Частью этого оперативного плана является использование национальных валют в двусторонних отношениях и укрепление системы двусторонних расчетов», — написал в Twiter глава иранского ЦБ.

Набиуллина на встрече также отметила важность расширения сотрудничества между банковским и валютно-финансовым секторами Ирана и России. По ее словам, для углубления двустороннего сотрудничества технические и экспертные делегации регуляторов должны чаще посещать коллег, пишет PressTV.

После начала спецоперации на Украине и масштабных западных санкций против российских банков представители ЦБ и участники рынка заявляли о намерении расширять сотрудничество с финансовыми рынками дружественных России стран.

В марте иранское агентство ИРНА сообщило, что Набиуллина планирует посетить Иран. ЦБ поездку не анонсировал и не комментировал заявления иранской стороны. 23–24 мая в Тегеране пройдет саммит Азиатского клирингового союза. Россию на мероприятие пригласили.

Ранее в мае стало известно, что на иранский рынок вышел ВТБ. О том, что российский госбанк открыл в стране первый офис, 17 мая сообщила замминистра промышленности и торговли Ирана Ализера Пейман-Пак. Представитель ВТБ 22 мая сообщил РБК, что госбанк подал в Иране заявку на открытие представительства, а не филиала. Его задачей станет развитие «двусторонних ирано-российских торговых и финансово-экономических отношений».

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