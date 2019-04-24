Минфин в апреле продал инвесторам рекордные ₽400 млрд госдолга

Минфин в апреле поставил новый рекорд по размещению рублевых гособлигаций, побив прежний в 1,5 раза. Всего за месяц инвесторы приобрели 404 млрд руб. российского госдолга. Россия наращивает размещения, пользуясь санкционной паузой

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минфин 24 апреля, на последних двух аукционах текущего месяца, разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 59 млрд руб. С учетом этого размещения за апрель инвесторы выкупили госбумаг на 403,8 млрд руб. — это абсолютный рекорд.

На первом аукционе по 11-летним бумагам Минфин удовлетворил чуть больше 10% заявок — при спросе 39,3 млрд руб. было продано ОФЗ на 4,6 млрд руб. под 8,4% годовых. На втором инвесторы купили пятилетние ОФЗ на 54,4 млрд руб. под 8,13% годовых при спросе 91,8 млрд руб.

В итоге за апрель Минфин выполнил две трети плана по размещениям за второй квартал (600 млрд руб.). За первый квартал ведомство разместило госдолг на 513,8 млрд руб. при плане 400 млрд.

Предыдущий исторический рекорд размещения был поставлен в марте — 268,7 млрд руб. До этого, по подсчетам старшего аналитика BCS Global Markets Юрия Голбана, рекордные месячные размещения ОФЗ никогда не превышали 200 млрд руб.: