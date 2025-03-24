Крупнейший институт развития раскрыл прибыль впервые за три года

ВЭБ.РФ вернулся к раскрытию отчетности, от которого воздерживался на фоне санкций. Его чистая прибыль составила ₽75 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Чистая прибыль крупнейшего государственного института развития ВЭБ.РФ по итогам 2024 года составила 75,8 млрд руб., говорится в его отчетности. ВЭБ.РФ не раскрывал обобщенную консолидированную отчетность с 2022 года, следует из материалов на его сайте.

Длительная пауза в раскрытии финансовых результатов компании связана с подстройкой института развития к изменившимся условиям, пояснил журналистам первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко во время звонка. С 2025 года (в этом году раскрывается отчетность за 2024 год) ВЭБ.РФ возвращается к публикации «обобщенной МСФО-отчетности», добавил Мирошниченко.

«В том числе за счет высокой эффективности и за счет высокого качества портфеля ВЭБ.РФ выполнил цель по обеспечению собственной безубыточности и закончил год с положительным финансовым результатом. Наша прибыль за год составила 75,8 млрд руб.», — отметил Мирошниченко. При этом он напомнил, что у ВЭБ.РФ нет цели показывать прибыль, сопоставимую с результатами коммерческих банков, главная задача — безубыточность. «Уровень доходности капитала в нашем случае не является сопоставимым показателем с коммерческими организациями, для которых извлечение прибыли является основной целью», — указал Мирошниченко.

По сравнению с 2023 годом прибыль компании выросла на 45,2% (на 23,6 млрд руб.) следует из опубликованных материалов института развития. «В том числе это (рост чистой прибыли. — РБК) обусловлено тем, что в 2023 году еще фиксировались определенные влияния турбулентности на рынке. В 2024 году уже влияние рыночной волатильности было минимальным, и даже наоборот, некоторые активы, которые теряли свою стоимости в предыдущие годы, обратно вырастали в цене», — объяснил Мирошниченко. В докризисном 2021 году чистая прибыль ВЭБ.РФ составляла 53,6 млрд руб., следует из ранее опубликованной отчетности.

Финансовый результат за 2022 год остается не раскрытым. 22 февраля 2022 года, в день признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, ВЭБ попал под санкции США. Он стал одним из первых финансовых институтов, против которого Запад ввел такие ограничения — в дальнейшем они затронули почти все крупнейшие банки.

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