Крупнейший институт развития раскрыл прибыль впервые за три года
Чистая прибыль крупнейшего государственного института развития ВЭБ.РФ по итогам 2024 года составила 75,8 млрд руб., говорится в его отчетности. ВЭБ.РФ не раскрывал обобщенную консолидированную отчетность с 2022 года, следует из материалов на его сайте.
Длительная пауза в раскрытии финансовых результатов компании связана с подстройкой института развития к изменившимся условиям, пояснил журналистам первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко во время звонка. С 2025 года (в этом году раскрывается отчетность за 2024 год) ВЭБ.РФ возвращается к публикации «обобщенной МСФО-отчетности», добавил Мирошниченко.
«В том числе за счет высокой эффективности и за счет высокого качества портфеля ВЭБ.РФ выполнил цель по обеспечению собственной безубыточности и закончил год с положительным финансовым результатом. Наша прибыль за год составила 75,8 млрд руб.», — отметил Мирошниченко. При этом он напомнил, что у ВЭБ.РФ нет цели показывать прибыль, сопоставимую с результатами коммерческих банков, главная задача — безубыточность. «Уровень доходности капитала в нашем случае не является сопоставимым показателем с коммерческими организациями, для которых извлечение прибыли является основной целью», — указал Мирошниченко.
По сравнению с 2023 годом прибыль компании выросла на 45,2% (на 23,6 млрд руб.) следует из опубликованных материалов института развития. «В том числе это (рост чистой прибыли. — РБК) обусловлено тем, что в 2023 году еще фиксировались определенные влияния турбулентности на рынке. В 2024 году уже влияние рыночной волатильности было минимальным, и даже наоборот, некоторые активы, которые теряли свою стоимости в предыдущие годы, обратно вырастали в цене», — объяснил Мирошниченко. В докризисном 2021 году чистая прибыль ВЭБ.РФ составляла 53,6 млрд руб., следует из ранее опубликованной отчетности.
Финансовый результат за 2022 год остается не раскрытым. 22 февраля 2022 года, в день признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, ВЭБ попал под санкции США. Он стал одним из первых финансовых институтов, против которого Запад ввел такие ограничения — в дальнейшем они затронули почти все крупнейшие банки.
Какие еще показатели раскрыл ВЭБ.РФ
- Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год составили 198,5 млрд руб., что на 32,8% (49 млрд руб.) больше, чем в 2023 году. Чистые процентные доходы института развития увеличились с 54,5 млрд руб. (данные за 2023 год) до 87,3 млрд руб. «[Это связано] с ростом кредитного портфеля и опережающим ростом процентных доходов над процентными расходами, а также общим ростом процентных ставок на фоне увеличения ключевой ставки», — отметили в ВЭБ.РФ. Комиссионный доход по сравнению с 2023 годом вырос на 28,6% и составил 24,7 млрд руб. На это повлиял рост комиссионного дохода по гарантийным операциям и количества новых договоров, уточнили в институте развития.
- Активы ВЭБ.РФ выросли на 25,2%, до 5,7 трлн руб. Из них гарантийный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 36,7% (плюс 782,1 млрд руб.) по сравнению с 2023 годом и на 31 декабря 2024 года составил 2,9 трлн руб. Гарантийный портфель вырос на 21,1% (плюс 284,1 млрд руб.) и на конец 2024-го составил 1,6 трлн руб.
- Обязательства ВЭБ.РФ за 2024 год выросли на 26,5% (плюс 994,1 млрд руб.) и на 31 декабря 2024 года составили 4,7 трлн руб. В размере обязательств объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 51,6% (плюс 454,1 млрд руб.), субординированных депозитов — на 83,3% (плюс 233,8 млрд руб.), привлеченных средств банков — на 18,6% (плюс 182,8 млрд руб.).
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов