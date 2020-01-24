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Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет

Верховный суд постановил, что отказавшаяся открыть счет петербуржцу сотрудница банка действовала на основании своего субъективного мнения
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 019,16 -2,24% Купить
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет. ВС направил дело на пересмотр в первую инстанцию — Дзержинский районный суд. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на его сайте.

В суд петербуржец обратился после того, как Альфа-банк в декабре 2017 года отказался заключать с ним договор банковского счета. Такое решение в банке объяснили положениями статьи закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как указано в постановлении ВС, конкретных оснований для отказа банк не привел.

Шамко начал судиться с банком, но Дзержинский суд отклонил его иск, признав действия кредитной организации обоснованными, а судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила его решение без изменений. Оба суда ссылались на то, что Альфа-банк предлагал Шамко пересмотреть заявку, если тот предоставит документы, в которых зафиксировано его финансовое положение. По их утверждению, житель Петербурга этого не сделал.

Согласно внутреннему распорядку Альфа-банка, клиента могут заподозрить в нарушении статьи об отмывании доходов, в частности, если он:

  • во время собеседования с сотрудником банка постоянно консультируется с третьим лицом напрямую или по телефону;
  • при открытии счета не может самостоятельно пояснить, какой тарифный план ему нужен и предъявляет написанное третьим лицом название плана;
  • в графе место и должность работы указывает сведения, которые говорят об отсутствии постоянного источника дохода и настаивает на повышении пакета услуг, при том что его потребности не соответствуют этому тарифу
  • при открытии счета заказывает более двух однотипных карт повышенной категории, либо максимальное количество дебетовых карт.

Положение предусматривает, что у банка могут быть и «иные подозрения» о том, что счет открывается для отмывания доходов. В этом случае уполномоченный сотрудник (заместитель руководителя) должен привести четкие обоснования своих подозрений. Клиент должен удовлетворять как минимум двум критериям для отказа.

Как указано в постановлении ВС, уполномоченная сотрудница банка отказала Шамко на основании своего «субъективного мнения», усмотрев у него «наличие низкого социального статуса». Рассматривавшие иск Шамко суды не дали оценки этим обстоятельствам, говорится в постановлении ВС.

Шамко подал жалобу с требованием признать незаконными постановления предыдущих инстанций и отменить их. Он также потребовал обязать банк открыть ему счет и выплатить компенсацию в 200 тыс. руб. за причинение морального вреда.

В пресс-службе Альфа-Банка заявили РБК, что рассчитывают на повторное положительное решение суда первой инстанции. И подчеркнули, что банк всегда четко соблюдает законы, требования регулятора и, в частности, нормы 115 ФЗ.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Павел Казарновский
Теги: Альфа-банк, Верховный суд, Санкт-Петербург
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