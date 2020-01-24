Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет. ВС направил дело на пересмотр в первую инстанцию — Дзержинский районный суд. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на его сайте.
В суд петербуржец обратился после того, как Альфа-банк в декабре 2017 года отказался заключать с ним договор банковского счета. Такое решение в банке объяснили положениями статьи закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как указано в постановлении ВС, конкретных оснований для отказа банк не привел.
Шамко начал судиться с банком, но Дзержинский суд отклонил его иск, признав действия кредитной организации обоснованными, а судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила его решение без изменений. Оба суда ссылались на то, что Альфа-банк предлагал Шамко пересмотреть заявку, если тот предоставит документы, в которых зафиксировано его финансовое положение. По их утверждению, житель Петербурга этого не сделал.
Согласно внутреннему распорядку Альфа-банка, клиента могут заподозрить в нарушении статьи об отмывании доходов, в частности, если он:
- во время собеседования с сотрудником банка постоянно консультируется с третьим лицом напрямую или по телефону;
- при открытии счета не может самостоятельно пояснить, какой тарифный план ему нужен и предъявляет написанное третьим лицом название плана;
- в графе место и должность работы указывает сведения, которые говорят об отсутствии постоянного источника дохода и настаивает на повышении пакета услуг, при том что его потребности не соответствуют этому тарифу
- при открытии счета заказывает более двух однотипных карт повышенной категории, либо максимальное количество дебетовых карт.