Сменить пенсионный фонд решило минимальное за три года число россиян

В 2017 году ПФР получил минимальное количество заявлений о смене страховщика с момента «заморозки» пенсионных накоплений. Процесс перевода усложнило закрытие самого популярного канала подачи заявлений — удостоверяющих центров

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Россияне, участвующие в накопительной пенсионной системе, стали гораздо реже переходить из одного пенсионного фонда в другой. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), за 2017 год было подано 5,8 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, что почти в два раза меньше, чем в годом ранее (10,6 млн), и почти в три раза меньше 2015 года (13,4 млн).

Граждане могут подать заявление на срочный или досрочный перевод пенсионных накоплений. Разница заключается в том, что россиянин теряет инвестиционный доход, если меняет фонд чаще, чем раз в пять лет, — это и есть досрочная смена фонда. Из данных ПФР следует, что в этом году его лишатся 99,6% подавших заявления, а сохранить его смогут лишь оставшиеся 0,4% или 23,7 тыс. граждан.

Если ПФР удовлетворит заявления, что граждане окажутся в новом фонде до 31 марта этого года. На такой шаг в 2017 году пошли 3,3 млн «молчунов» или тех, чьи пенсионные накопления до сих пор хранятся в ПФР. Остальные заявления (2,3 млн) поступили от желающих сменить один негосударственный фонд (НПФ) на другой. Оставшиеся 106,7 тыс. россиян более консервативны — они захотели вернуться из НПФ в ПФР.

Застрахованные лица, однако, часто не знают о денежных потерях при переводе. Летом 2017 года, после проверки работы трех НПФ, Счетная палата указывала, что гражданам порой не сообщают о денежных потерях. Впрочем, ПФР так и не обязал фонды заключать договор по единой форме, в которой была бы прописана потеря инвестдохода.

Осуществление таких предупреждений зависит от добросовестности агентов, продающих гражданам полиса об обязательном пенсионном страховании, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.«Пока нет наказания НПФ за действия недобросовестных агентов, решение, предупреждать ли граждан о потери инвестдохода, остается на совести последних», — говорит он.

Всего в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) участвуют 75,7 млн россиян. Согласно данным ПФР, в 2017 году 41,3 млн россиян оставались «молчунами» — в ПФР они оставили около 1,8 трлн руб. Согласно статистике Центробанка на 30 сентября, в НПФ перешли 34,4 млн человек с 2,3 трлн руб. на счетах.

ПФР рассматривает прошлогодние заявления, поступившие от застрахованных лиц, до 31 марта, поэтому говорить о том, скольким гражданам удастся перейти из одного фонда в другой по итогам года, пока рано. Так, за 2016 год ПФР получил 10,6 млн заявлений, но удовлетворил после проверки (корректности персональных данных и установленного регламента подачи документов) только 54,2% заявлений, переведя 6,5 млн человек.

Хороший знак

В начале 2017 года рынок ожидал, что заявлений на перевод будет больше — в среднем с января по июнь в ПФР от граждан поступало около 730 тыс. заявлений (всего на 1 июля их было 4,38 млн), сообщал ПФР. Однако за июль, например, их количество сократилось в шесть раз — до 120 тыс.

Причиной стало закрытие удостоверяющих центров — самого популярного канала подачи заявлений, который занимался обработкой заявлений о смене НПФ. В 2016 году, по данным Счетной палаты, на них приходилось 87% от всех поданных заявлений, однако аудитор нашел в их работе немало нарушений. Контролирующее ведомство объявило о массовых фальсификациях заявлений на протяжении пяти лет — в 2012-2016 гг., указав, что риски таких фальсификаций сосредоточены именно​ в работе удостоверяющих центров. В результате 29 июня этот канал был закрыт. ​

Закрытие удостоверяющих центров усложняет процесс перевода средств граждан, указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. С ним согласен Митрофанов из «Эксперт РА»: «Данные ПФР служат наглядным доказательством, что удостоверяющие центры обеспечивали простоту и скорость подачи заявлений, без них процесс усложнился и замедлился».

По прогнозам Митрофанова, в 2018 году поданных гражданами заявлений будет еще меньше — 3-4 млн. Однако в случае активизации подачи заявления через портал госуслуг может слегка подрасти, добавляет он. «Поток заявлений будет снижаться», — поддерживает Ногин, замечая, что НПФ, у которых нет другого притока денежных средств, продолжат агрессивно сражаться за оставшихся.

«Так как в 99,6% случаев переходы досрочные и люди теряют инвестиционный доход, то сокращение количества заявлений, скорее, — хороший знак. Но ключевым остается вопрос, сколько из полученных заявлений в итоге удовлетворит ПФР», — заключает аналитик «Эксперт РА».