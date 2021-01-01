Авен рассказал о «потерянных годах» для российской экономики

Отсутствие инвестиций и снижение роли предпринимательства в последние годы — плохой результат для российской экономики, констатировал в интервью РБК Петр Авен. Но от 2021 года он ждет восстановительного роста

Петр Авен (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Последние годы для России можно назвать потерянными с точки зрения экономического роста из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде. Об этом в интервью РБК заявил председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен.

Video «И да и нет», — ответил он на вопрос о том, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики. Произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции», объяснил Авен: из-за «подавленной инфляции» все страны испытывали проблемы с ростом ВВП, поэтому замедление в России было ожидаемо.

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь—сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат», — считает Авен.