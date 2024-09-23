ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж

Ограничения касаются средств нерезидентов из недружественных стран

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Центробанк продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать до 31 марта 2025 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ограничения касаются средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Эти меры изначально были введены с 1 апреля 2022 года.

«Решение принято для поддержания финансовой стабильности», — сообщили в ЦБ.

В начале сентября Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 года. Впервые ЦБ ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте 2022 года, после того как ЕС и США запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. С тех пор запрет продлевают каждые полгода.