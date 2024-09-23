Как вырос объем валюты бизнеса в банках. Инфографика

Объем валюты бизнеса в российских банках вырос за год на $10 млрд

Российские компании держали на валютных счетах и депозитах в России в июле 2024 года $121,86 млрд. Это рекорд по крайней мере с 2023 года: в середине прошлого года показатель падал до $111,2 млрд.