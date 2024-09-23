Как вырос объем валюты бизнеса в банках. Инфографика
Российские компании держали на валютных счетах и депозитах в России в июле 2024 года $121,86 млрд. Это рекорд по крайней мере с 2023 года: в середине прошлого года показатель падал до $111,2 млрд.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов