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Финансы ,  
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Как вырос объем валюты бизнеса в банках. Инфографика

Объем валюты бизнеса в российских банках вырос за год на $10 млрд

Российские компании держали на валютных счетах и депозитах в России в июле 2024 года $121,86 млрд. Это рекорд по крайней мере с 2023 года: в середине прошлого года показатель падал до $111,2 млрд.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Валюта Банки ожидания бизнеса
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