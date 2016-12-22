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JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро
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JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро
Финансы, 01:58
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JPMorgan счел 2018 год «потерянным» для евро
JPMorgan снизил свой прогноз по евро на конец года и ждет падения европейской валюты до $1,12. Единая валюта может протестировать отметку и в $1,10, а ее восстановление ожидается в 2019 году
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Аналитики JPMorgan не ждут восстановления евро до следующего года и считают 2018 год «потерянным» для европейской валюты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад банка, одним из авторов которого является аналитик Пол Меггеси.

Аналитики банка снизили прогноз по евро на конец года до $1,12 (сейчас $1,16). Ранее курс евро к доллару прогнозировался на уровне $1,20. Сокращение составило около 5%.

Кризис на развивающихся рынках «навредил» валюте, но «оценка перспектив евро в любом случае была бы восприимчивой» в связи с тем, что экономика еврозоны не смогла показать уверенного восстановления после падения в первом квартале.

Еще одним фактором, влияющим на курс, аналитики назвали обеспокоенность инвесторов предстоящими переговорами по бюджету в Италии.

Существует риск, что евро может протестировать отметку в $1,10, если условия на развивающихся рынках продолжат ухудшаться и спрос на доллары усилится для сокращения долговой нагрузки.

Тем не менее аналитики ожидаются восстановления европейской валюты в 2019 году. Впрочем, прогноз по будущему росту вновь «урезан» с $1,23 до $1,19 на 3 квартал 2019 года.​

Ранее на этой неделе швейцарский финансовый холдинг UBS сократил свой прогноз по курсу евро на конец года с $1,25 до $1,20. В своем отчете аналитики UBS отметили «удивительную» слабость европейской валюты на фоне застилающих горизонт событий риска. UBS отмечает, что «общая картина циклична», но «опасные события вокруг Турции, Италии и Brexit могут продолжить влиять на единую валюту».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Европа , JPMorgan
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